La tildan de mala leche, le pegó un codazo a una famosa y ahora fue mamá

Stephanie Demner y Guido Pella recibieron este 2 de noviembre de 2026 a Jazmín, su segunda hija en común. Tras la llegada de Arianna en 2022, la pareja volvió a experimentar la felicidad de ser padres y compartió la primera foto de la pequeña. La influencer presentó a la recién nacida en sus redes sociales expresando que se agrandó el corazón y que la aman con todo el alma, recibiendo miles de felicitaciones.

La noticia feliz de Stephanie Demner y Guido Pella también invita a repasar la trayectoria de la modelo en el ámbito digital, donde construyó una carrera muy exitosa aunque no estuvo exenta de fuertes cruces. Una de las figuras que habló sobre su experiencia con la empresaria fue Sofía Gonet, quien en febrero contó que la tildaban de mala leche por pedir que la bajaran de una marca comercial cuando recién empezaba.

Otro episodio muy comentado ocurrió en marzo de 2024, cuando trascendió en televisión que Stephanie Demner le pegó un codazo a Angie Landaburu durante un desfile del BAFWEEK. Aunque la contienda incluyó versiones sobre celos por convocatorias de distintas marcas internacionales, la protagonista desmintió el hecho asegurando que en su vida dio un codazo a nadie. El ambiente sumó además las declaraciones de Estefi Berardi sobre viejas competencias entre influencers por viajes de trabajo.

En paralelo a su vida familiar con Guido Pella, la modelo sorprende porque cobra miles de dólares al mes sin hacer nada actual por ese trabajo. En abril contó en una entrevista con el Pollo Álvarez que sigue recibiendo más de $3000 dólares al mes por una campaña gráfica de telefonía que realizó a los 17 años. La influencer definió este ingreso constante como una plata muy fácil que sigue cobrando porque su imagen continúa utilizándose en varios países.

Hoy con la llegada de Jazmín en este 2 de noviembre de 2026, Stephanie Demner y Guido Pella disfrutan de uno de los momentos más especiales de su historia. Entre los recuerdos de su carrera, las diferencias que tuvo en el ambiente de las redes y una particular economía que mantiene vigente sus ingresos en dólares desde la adolescencia, la modelo celebra junto a su pareja la emoción de agrandar la familia.