La Tocada Infernal prepara una nueva noche de música en San Juan, en el marco de una propuesta denominada Previa Primavera, con la participación de bandas y distintos tributos del ámbito del rock.

La jornada contará con la presencia de Los Reincidentes, un tributo a Las Pastillas del Abuelo, Capitán Astrolabio, de Córdoba, con tributo a Skay, y El Último Bondi, con tributo a Los Redondos.

Una noche con distintos homenajes al rock

La propuesta, denominada Arte Infernal Tour SJ, reunirá diferentes estilos y homenajes vinculados al rock nacional, con una programación que tendrá como protagonistas a las bandas participantes.

Además, durante la noche se realizará un sorteo de un pasaje y una entrada para el último show del año de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán.

Entradas y promociones

Las entradas anticipadas tienen un valor de $7.000 cada una, mientras que también habrá una promoción de 2 entradas por $10.000.

Además, las primeras 50 entradas anticipadas tendrán una consumición de regalo, según informaron desde la organización de la Tocada Infernal.

Dónde conseguir las entradas

La venta de entradas se realiza a través de integrantes de las bandas y de Arte Infernal Tour SJ, además de los puntos establecidos para la comercialización.

Los puntos de venta son Mankewé, en avenida Rawson 1450 Sur; Cultura Under Body Art, en avenida Rioja 87 Norte; y To Flaco, en Peatonal Rivadavia 238 Este, Galería Unicentro, local 18.

También se pueden adquirir en La Simpática Demonia, en República del Líbano 619 Oeste, al lado del ex Coloso, y nuevamente en Mankewé, avenida Rawson 1450 Sur.

La propuesta se presenta como una nueva jornada de Arte Infernal Tour SJ, con bandas, tributos, promociones y un sorteo previsto para esa noche. La Tocada Infernal tendrá como eje una noche de rock dentro de la denominada Previa Primavera.