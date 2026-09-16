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La Tocada Infernal tendrá una noche de rock con tributos en San Juan
POR REDACCIÓN
La Tocada Infernal prepara una nueva noche de música en San Juan, en el marco de una propuesta denominada Previa Primavera, con la participación de bandas y distintos tributos del ámbito del rock.
La jornada contará con la presencia de Los Reincidentes, un tributo a Las Pastillas del Abuelo, Capitán Astrolabio, de Córdoba, con tributo a Skay, y El Último Bondi, con tributo a Los Redondos.
Una noche con distintos homenajes al rock
La propuesta, denominada Arte Infernal Tour SJ, reunirá diferentes estilos y homenajes vinculados al rock nacional, con una programación que tendrá como protagonistas a las bandas participantes.
Además, durante la noche se realizará un sorteo de un pasaje y una entrada para el último show del año de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán.
Entradas y promociones
Las entradas anticipadas tienen un valor de $7.000 cada una, mientras que también habrá una promoción de 2 entradas por $10.000.
Además, las primeras 50 entradas anticipadas tendrán una consumición de regalo, según informaron desde la organización de la Tocada Infernal.
Dónde conseguir las entradas
La venta de entradas se realiza a través de integrantes de las bandas y de Arte Infernal Tour SJ, además de los puntos establecidos para la comercialización.
Los puntos de venta son Mankewé, en avenida Rawson 1450 Sur; Cultura Under Body Art, en avenida Rioja 87 Norte; y To Flaco, en Peatonal Rivadavia 238 Este, Galería Unicentro, local 18.
También se pueden adquirir en La Simpática Demonia, en República del Líbano 619 Oeste, al lado del ex Coloso, y nuevamente en Mankewé, avenida Rawson 1450 Sur.
La propuesta se presenta como una nueva jornada de Arte Infernal Tour SJ, con bandas, tributos, promociones y un sorteo previsto para esa noche. La Tocada Infernal tendrá como eje una noche de rock dentro de la denominada Previa Primavera.