De acuerdo al testimonio de vecinos se registró un corte de suministro eléctrico afectó este sábado por la tarde al barrio Cerro Grande y a otros complejos habitacionales cercanos situados en el límite entre los departamentos Pocito y Rawson, en la previa de la tormenta que alcanzó al Gran San Juan tal como había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La interrupción del servicio se produjo cerca de las 17 horas, instantes antes de que comenzaran las precipitaciones en el valle central sanjuanino.

De acuerdo con el testimonio de los damnificados, las cuadrillas de la distribuidora Naturgy aún no se habían hecho presentes en la zona afectada, por lo que las familias permanecían a la espera de una respuesta técnica y del restablecimiento de la energía eléctrica.

El episodio generó malestar entre los habitantes del sector debido a que no se trata de un hecho aislado. Según señalaron los propios vecinos, hace pocos días se registró otro apagón durante la noche en coincidencia con una tormenta eléctrica anterior, lo que reavivó la preocupación por la vulnerabilidad del tendido en ese límite departamental cada vez que se producen fenómenos meteorológicos.

Recomendaciones de Naturgy

Naturgy San Juan difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y explicó cómo deben actuar los vecinos frente a cables caídos, calles inundadas o interrupciones del suministro.

La principal advertencia es no acercarse ni intentar manipular instalaciones eléctricas dañadas. Desde la distribuidora remarcaron que cualquier situación de riesgo eléctrico debe ser informada al 0800-666-3637, disponible las 24 horas, sin intentar resolver el problema por cuenta propia.

Una de las situaciones más peligrosas después de una tormenta es la presencia de cables eléctricos sobre calles, veredas o terrenos inundados. Naturgy recomienda no tocarlos ni intentar retirarlos, incluso cuando aparentemente no tengan electricidad. También pidió mantener distancia de postes dañados, transformadores y otras instalaciones afectadas.

Otra de las recomendaciones de Naturgy es desconectar los electrodomésticos que no estén siendo utilizados, siempre que pueda hacerse sin entrar en contacto con agua o instalaciones dañadas. Esta precaución busca reducir posibles inconvenientes ante alteraciones de tensión durante la interrupción y posterior restitución del servicio.

La empresa también aconseja no utilizar aparatos eléctricos estando descalzo o con calzado húmedo y evitar cualquier actividad con agua cerca de enchufes o equipos conectados.

Si un disyuntor interrumpe la electricidad, no debe anularse ni puentearse. En ese caso, corresponde solicitar la revisión de un electricista matriculado.

Dónde reclamar si se corta la luz

Ante un corte de luz, baja tensión o una emergencia eléctrica, los usuarios pueden comunicarse con Naturgy San Juan al 0800-666-3637. También pueden registrar su reclamo mediante la Oficina Virtual de la distribuidora o la aplicación Naturgy SJ OV, disponible para teléfonos celulares.

Los usuarios que no obtengan una respuesta satisfactoria también pueden acudir al EPRE, organismo encargado de controlar la prestación del servicio.

Cuando una alteración del suministro provoca daños en un electrodoméstico, los usuarios pueden presentar un reclamo ante la distribuidora.

Naturgy solicita datos del titular, número de suministro e información del artefacto afectado, como marca, modelo y fecha del daño. La empresa debe evaluar el reclamo y determinar si corresponde una reparación o un reintegro.

Además, el EPRE controla los tiempos de reposición del servicio. Si verifica incumplimientos contractuales, puede aplicar sanciones que se traducen en bonificaciones en las facturas de los usuarios afectados.

Estas compensaciones no son automáticas por cualquier interrupción, sino que dependen de las condiciones y responsabilidades determinadas en cada caso.