Hay combinaciones que difícilmente pueden fallar y la de coco y dulce de leche ocupa un lugar privilegiado entre los clásicos de la pastelería argentina. Con ingredientes sencillos y una preparación que no requiere técnicas complicadas, esta torta es una excelente alternativa para resolver una merienda casera y compartir en familia.

La pastelera Bárbara Brevieri propone una receta en la que el coco aporta aroma, textura y un sabor característico, mientras que el dulce de leche aparece en el interior de la preparación y le suma humedad y un corazón cremoso. El resultado es una torta esponjosa, pero con una miga ligeramente densa, ideal para acompañar con mate, té o café.

Además, se prepara con aceite en lugar de manteca y no necesita relleno una vez horneada, ya que el dulce de leche se incorpora directamente antes de llevarla al horno.

Ingredientes

2 huevos

120 g de azúcar

120 ml de aceite

Esencia de vainilla

3 cucharadas de coco rallado

250 g de harina leudante

Dulce de leche, cantidad necesaria

Leche, cantidad necesaria

Cómo preparar la torta de coco y dulce de leche

Para comenzar, colocar los dos huevos junto con el azúcar en un bol y batir durante algunos minutos, hasta conseguir una preparación más clara y aireada. Incorporar los 120 ml de aceite y un chorrito de esencia de vainilla. Mezclar nuevamente hasta integrar.

Agregar las tres cucharadas de coco rallado. Incorporarlo en este momento permite que comience a hidratarse con los ingredientes líquidos y aporte todo su aroma a la preparación.

A continuación, tamizar una parte de la harina leudante y sumarla poco a poco, mezclando con una espátula o batidor de mano. Añadir un pequeño chorro de leche y continuar alternando harina y leche hasta utilizar los 250 gramos de harina. La cantidad de leche dependerá de la consistencia de la preparación: debe quedar cremosa, homogénea y sin grumos, similar a la masa de un bizcochuelo algo denso.

El secreto está en el centro

Enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 20 a 22 centímetros de diámetro. Volcar la mitad de la preparación y distribuir por encima varias cucharadas generosas de dulce de leche, procurando que no lleguen hasta los bordes del molde.

Este detalle es importante porque evita que el dulce de leche quede en contacto directo con el molde y pueda quemarse durante la cocción. Cubrir cuidadosamente con el resto de la preparación de coco hasta tapar el relleno.

Llevar a horno previamente calentado a 170 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Para comprobar la cocción se puede introducir un palillo en alguna zona que no contenga dulce de leche: deberá salir limpio y seco.

Una vez lista, dejar enfriar antes de desmoldar. Para darle un toque extra, se puede pincelar la superficie con una capa fina de dulce de leche o un poco de almíbar y terminar con abundante coco rallado.