La torta inspirada en su perro con la que Silvina Escudero celebró sus 43 años

Silvina Escudero volvió a convertirse en el centro de atención del mundo del espectáculo tras celebrar sus 43 años en una reunión íntima y rodeada de sus seres más queridos. La reconocida bailarina organizó un festejo rodeada por sus padres, su hermana Vanina, su cuñado, sus sobrinos y un grupo exclusivo de allegados. A través de sus plataformas digitales compartió cada instante de esta fecha tan significativa, pero el elemento que capturó la atención de todos sus seguidores fue la impresionante pastry art que encargó para la ocasión.

El centro del evento fue una torta realista hecha a imagen y semejanza de su perro Titán, la mascota que la acompaña fielmente desde hace una década. El diseño del pastel emulaba al perro recostado con un collar azul y lentes oscuros, lo que motivó a la artista a posar junto a la masa modelada y su propia mascota. Para encargar un trabajo de pastelería personalizada de este nivel de detalle, los costos en el mercado actual pueden rondar los $150000 o incluso llegar a los $250000 según las dimensiones y terminaciones.

Más allá de la impactante temática del pastel, la bailarina aprovechó la oportunidad para compartir un extenso y profundo mensaje con su comunidad. En sus reflexiones dejó en claro que cumplir años implica resignificar el paso del tiempo. Entre sus líneas más destacadas expresó, "hoy más que nunca tengo claro qué es lo verdaderamente importante para mí, nutrir vínculos llenos de amor, tener paz de vida, salud y trabajo, encontrar felicidad en las pequeñas cosas y sobre todo tener la posibilidad de seguir eligiendo mi camino".

La celebración dejó al descubierto una faceta de mucha introspection para la mediática. En otro fragmento de su texto señaló, "hoy me busco, me escucho, me elijo y en ese camino me encuentro cada día un poquito más con mi mejor versión". La publicación acumuló miles de me gusta y felicitaciones por parte de colegas y fanáticos. Para cerrar su mensaje de aniversario, manifestó, "no sé qué traerá este nuevo año pero sí sé cómo quiero vivirlo, rodeada de amor, salud, alegría, proyectos y de personas que hagan que la vida sea todavía más linda", dando la bienvenida a una etapa de plenitud y conciencia.