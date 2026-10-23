La torta salada de licuadora que te resuelve las comidas en minutos

Las tendencias culinarias en plataformas digitales modificaron los hábitos de cocina diaria y convirtieron a la torta salada de licuadora en la opción más buscada por las familias. La creadora conocida como @larusacocina explicó en sus publicaciones que con muy poco esfuerzo podemos armar una comida completa y práctica, que se come con la mano y se puede usar en casa o como vianda.

Esta alternativa sin batir reemplaza a las tartas tradicionales mediante un batido simple de 3 huevos, 1 taza de leche, 0,5 tazas de aceite de girasol o maíz, 1 cucharadita de sal fina y 1,5 tazas de harina leudante. Para la opción caprese se suman 200 gramos de queso mozzarella en fetas o rallado, 2 tomates perita en rodajas, más queso rallado y orégano a gusto para terminar.

El proceso arranca al colocar primero en el vaso procesador los elementos líquidos junto a la sal y terminar con el ingrediente seco leudante. Se procesa a potencia media de 1 a 2 minutos hasta integrar sin grumos. En una fuente enmantecada y enharinada se vuelca la mitad del líquido, se distribuye el queso con el tomate seco en papel absorbente, y se cubre con la mezcla restante junto al decorado final.

La cocción requiere un horno a 180 grados durante 30 a 35 minutos hasta dorar la superficie y verificar el centro limpio con palillo. La versatilidad de esta preparación permite usar rellenos alternativos como jamón cocido con 0,5 latas de choclo, vegetal salteado con 100 gramos de ricota firme, o 1 lata de atún escurrido salteado con hojas de cebollita de verdeo.