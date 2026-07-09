La investigación por la muerte de la conductora y periodista Ernestina Pais sumó este miércoles un dato clave. A casi dos semanas del trágico accidente ocurrido el pasado 26 de junio en la localidad bonaerense de Martínez, la Justicia recibió el resultado definitivo del examen toxicológico, que confirmó que la víctima no había consumido alcohol ni sustancias tóxicas antes del siniestro.

De acuerdo con fuentes judiciales, el informe determinó que "no se detectó presencia de alcohol ni de sustancias tóxicas en sangre", descartando así que la conductora se encontrara bajo los efectos de alguna sustancia al momento de ser embestida por una formación del Tren de la Costa.

La llegada del resultado fue confirmada por el periodista Rodrigo Alegre a través de la red social X, quien informó que el estudio ya fue incorporado al expediente que lleva adelante la Fiscalía de San Isidro, a cargo de esclarecer lo sucedido.

Si bien el resultado toxicológico despeja una de las principales dudas de la investigación, no modifica la hipótesis que hasta el momento sostienen los investigadores. Según la reconstrucción realizada, Ernestina Pais habría intentado atravesar el paso a nivel cuando las barreras ya se encontraban bajas, una secuencia que quedó registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 del viernes 26 de junio, en el cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez. La periodista conducía un Honda City negro cuando fue impactada del lado del conductor por una formación del Tren de la Costa.

Tras el choque trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias, mientras que la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

Un día después del siniestro ya se habían conocido los resultados preliminares de la autopsia, que establecieron que Ernestina Pais falleció como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo provocado por el fuerte impacto del tren contra el vehículo.

Con el examen toxicológico ya incorporado al expediente, la investigación continúa con nuevas medidas de prueba. Entre ellas, la apertura y análisis del teléfono celular de la periodista para revisar su contenido y el registro de llamadas entrantes y salientes realizadas en los minutos previos y posteriores al accidente.

Además, la Justicia ordenó realizar un peritaje mecánico sobre el Honda City que conducía Pais. Esa tarea estará a cargo de la Policía de San Martín y buscará aportar nuevos elementos para reconstruir cómo ocurrió el hecho y determinar con precisión las circunstancias que derivaron en la tragedia.