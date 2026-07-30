La Liga Sanjuanina de Fútbol anunció la suspensión de toda la actividad deportiva prevista para este jueves y viernes, en adhesión al luto provincial decretado tras el trágico accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil. A través de un comunicado oficial, la entidad manifestó su "más profundo dolor y conmoción" por el hecho que enluta a la provincia y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad sanjuanina.

"Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en nuestra provincia tras el trágico accidente en helicóptero, Liga Sanjuanina de Fútbol expresa su más profundo dolor y conmoción por este difícil momento que nos toca atravesar a todos los sanjuaninos", señaló el comunicado.

En ese marco, las autoridades resolvieron dejar sin efecto la totalidad de la programación deportiva prevista para ambas jornadas "en señal de respeto, solidaridad con las familias afectadas y acompañando el duelo dispuesto por las autoridades provinciales". La suspensión alcanza a todas las competencias organizadas por la Liga, entre ellas Primera División A, Primera División B, futsal, fútbol femenino y los torneos infanto-juveniles..

Es importante destacar que la tragedia en Valle Fértil se produjo este miércoles 29 de julio de 2026. La aeronave privada, contratada por la Agencia Federal de Emergencias, formaba parte de la tercera etapa de una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego orientada al combate de incendios forestales. Entre los fallecidos figuran el Comisario General Rubén Castro, Jefe de Bomberos de San Juan; el Comisario Inspector Jorge Carbajal, Segundo Jefe de Bomberos; Carlos Heredia, Director de Protección Civil provincial; y el Comisario General Germán Videla, Subjefe de la Policía de San Juan. Completan la nómina el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

Desde Liga Sanjuanina de Fútbol también hicieron llegar sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, al tiempo que invitaron a toda la comunidad deportiva a acompañar este momento de profundo dolor.

Finalmente, el ente informó que las reprogramaciones de los encuentros suspendidos serán comunicadas oportunamente a través de sus canales oficiales.