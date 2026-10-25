La ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, volvió a conquistar al público sanjuanino con una segunda función a sala llena en el Teatro del Bicentenario. La presentación terminó con una ovación de pie para los solistas y el coro, en una noche marcada por la emoción y el reconocimiento a los artistas.

La producción del Teatro Colón, con reposición del Teatro del Bicentenario, tendrá una última presentación este lunes 26 de octubre, a las 20, en la Sala Principal. Será una nueva oportunidad para disfrutar de una de las obras más reconocidas del repertorio lírico internacional, en el marco de los diez años de historia de la institución cultural.

La producción del Teatro Colón tendrá su última función este lunes 26 de octubre. (Gentileza)

Una ópera ligada a la historia del Teatro

El regreso de La Traviata tiene un significado especial para el Teatro del Bicentenario. La obra inauguró su programación lírica en marzo de 2017 y vuelve a escena como parte de las actividades por el décimo aniversario del espacio.

La puesta cuenta con dirección escénica de Emilio Sagi, reposición de Marina Mora, escenografía de Daniel Bianco, vestuario de Renata Schussheim y adaptación de iluminación de Rubén Conde.

El elenco está encabezado por la soprano Laura Pisani, en el papel de Violetta Valéry; Diego Bento, como Alfredo Germont; Omar Carrión, como Giorgio Germont; y Santiago Martínez, como Gastonne. La dirección musical está a cargo del maestro Marcelo Ayub.

La presentación reúne a la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela, músicos invitados y el Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, dirigido por Marta Bilska.

La producción del Teatro Colón tendrá su última función este lunes 26 de octubre. (Gentileza)

Artistas locales y formación lírica

La producción también incorpora cantantes de San Juan, Mendoza y San Luis vinculados al Programa Ópera Training del Teatro del Bicentenario. De esta manera, combina la experiencia de artistas de trayectoria con la participación de nuevas voces de la región.

La respuesta del público en la segunda función, con una sala colmada y una ovación de pie, volvió a destacar la convocatoria de la ópera y el lugar que ocupa en la agenda cultural sanjuanina.

Cómo conseguir entradas para la última función

La última presentación de La Traviata será este lunes 26 de octubre, a las 20, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro y a través de TuEntrada.com. La función representa la última oportunidad para ver esta producción en San Juan, como parte de la celebración por los diez años del espacio cultural.