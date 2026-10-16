La reposición de La Traviata será uno de los principales acontecimientos de la temporada aniversario del Teatro del Bicentenario. La ópera de Giuseppe Verdi regresará a la sala principal los días 22, 24 y 26 de octubre, con una participación mayoritaria de artistas sanjuaninos. Silvana Moreno, directora de la institución, destacó que el proyecto reúne a casi 200 personas y que el 99% de quienes estarán en escena son de la provincia.

La elección de esta obra forma parte de una programación diseñada para celebrar la primera década del teatro, que abrió sus puertas el 21 de octubre de 2016. Según explicó Moreno, el equipo comenzó a planificar la temporada con al menos dos años de anticipación y definió recuperar títulos que dejaron una marca en la historia del espacio cultural.

En ese recorrido, La Traviata ocupa un lugar significativo porque fue la primera ópera presentada en la sala principal, en marzo de 2017. Su regreso busca recuperar aquella experiencia, pero también mostrar cuánto crecieron las capacidades artísticas, técnicas y de producción desde entonces.

“Hay una resignificación desde ese momento en que el teatro se inauguró hasta la temporada de 2026”, señaló Moreno al explicar el sentido de volver a poner en escena obras emblemáticas. La propuesta se integra, además, a otras producciones recuperadas durante el año, como Carmina Burana, que inauguró el teatro en 2016 y volvió en junio en una versión coreográfica.

Uno de los aspectos que la directora destacó es el protagonismo de la comunidad artística local en una producción de estas características. Para Moreno, la participación sanjuanina refleja la capacidad profesional que se consolidó durante los diez años de funcionamiento del Bicentenario.

“Estamos hablando de casi 200 personas que están involucradas en el proyecto”, precisó. La directora también vinculó este desarrollo con la existencia de una comunidad artística y técnica que trabaja de manera sostenida y con la articulación entre los sectores público y privado.

En ese sentido, consideró que la existencia de un teatro de estas dimensiones responde a una característica de San Juan: contar con artistas y trabajadores especializados en las artes escénicas capaces de sostener producciones de gran escala. La reposición de La Traviata permitirá poner en evidencia ese recorrido y el trabajo colectivo que requiere llevar una ópera nuevamente al escenario.

Moreno definió al teatro como un espacio que moviliza a la comunidad artística y reconoció que los resultados alcanzados durante la primera década también representan una responsabilidad para el futuro. La intención, sostuvo, es continuar superando los logros y fortalecer la producción cultural de la provincia.

Con las funciones de octubre, La Traviata volverá a ocupar un lugar central en la programación del Bicentenario. Su reposición no solo recupera una obra ligada a los primeros pasos de la institución, sino que también pone el foco en el talento sanjuanino y en la evolución de los equipos que sostienen su actividad.

Dónde comprar las entradas y cuánto cuestan

Las entradas para La Traviata, que tendrá funciones el 22, 24 y 26 de octubre a las 20 en el Teatro del Bicentenario, cuestan entre $40.000 y $100.000, según la ubicación. Pueden adquirirse online en TuEntrada.com o en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 9.30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9.30 a 14. Hay descuentos del 20% para jubilados y promociones especiales en sectores seleccionados.