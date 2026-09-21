En el marco de los festejos por su décimo aniversario, el Teatro del Bicentenario volverá a poner en escena La Traviata, la ópera de Giuseppe Verdi que en 2017 se convirtió en la primera producción lírica presentada en ese escenario. Las funciones serán el 22, 24 y 26 de octubre a las 20, con una producción del Teatro Colón.

El regreso de la obra forma parte de la programación especial por los diez años del teatro sanjuanino. El espacio abrió sus puertas el 21 de octubre de 2016 con Carmina Burana, en una puesta de La Fura dels Baus. Seis meses después, el 26 de abril de 2017, La Traviata inauguró oficialmente la historia lírica del Teatro del Bicentenario.

La nueva presentación busca recuperar aquella obra fundacional y, al mismo tiempo, mostrar el crecimiento alcanzado por el teatro en materia de producción, formación artística y programación de espectáculos de gran escala.

Una producción con figuras nacionales

La puesta contará con un equipo creativo de trayectoria internacional encabezado por el español Emilio Sagi en la dirección de escena, con reposición de Marina Mora. La escenografía estará a cargo de Daniel Bianco, mientras que el vestuario será diseñado por la reconocida artista argentina Renata Schussheim.

La propuesta se basa en el libreto en italiano de Francesco Maria Piave, inspirado en La dama de las camelias, la novela de Alexandre Dumas hijo.

El elenco tendrá como protagonista a la soprano argentina Laura Pisani, quien interpretará a Violetta Valéry. Diego Bento será Alfredo Germont y Omar Carrión asumirá el papel de Giorgio Germont. Completa el elenco principal Santiago Martínez, como Gastonne.

Participación de artistas de la región

La producción también incorporará a cantantes líricos de San Juan, Mendoza y San Luis que participan del Programa Ópera Training, una iniciativa de formación dirigida por la soprano argentina Verónica Cangemi, junto con las maestras Beatriz Fornabaio, Teresita Damico, Luz Ramírez y Ana López.

Los artistas regionales que formarán parte de la producción son Luis Pulenta, Romina Pedrozo, Graciela Armendáriz, Gastón Ovejero, Nathaniel Altamirano y Guido Cuñarro.

De esta manera, el Teatro del Bicentenario vuelve a incorporar a artistas formados en la región dentro de una producción de gran escala, en línea con su objetivo de funcionar como espacio de capacitación y desarrollo profesional.

La participación musical estará a cargo de un ensamble integrado por la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y músicos invitados, bajo la dirección del maestro Marcelo Ayub. El componente coral será interpretado por el Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, dirigido por Marta Bilska.

La reposición estará a cargo de los equipos artísticos, técnicos y de producción del propio Teatro del Bicentenario.

Entradas y promoción especial

Las entradas para La Traviata tienen valores que van desde $40.000 hasta $100.000, según la categoría. Además, se encuentra disponible una promoción especial por el aniversario del teatro para quienes quieran asistir también a El lago de los cisnes, otra de las producciones del Teatro Colón incluidas en la programación.

El denominado Paquete Colón ofrece un 30% de descuento en las categorías Roja y Azul mediante la compra conjunta de entradas para ambas producciones. Para acceder al beneficio online se debe ingresar a TuEntrada.com y seleccionar la opción correspondiente al paquete.

También hay un 20% de descuento para La Traviata y un 15% para El lago de los cisnes en las categorías Roja y Azul para quienes compren las entradas de manera individual.

Las promociones tienen cupos limitados y están disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada.com. Los jubilados cuentan además con un 20% de descuento, disponible exclusivamente en la boletería del teatro.

La boletería funciona de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9:30 a 14.

Con su regreso, La Traviata ocupará nuevamente un lugar central en la historia del Teatro del Bicentenario: la obra que inauguró su programación lírica en 2017 volverá al escenario durante el mes de su décimo aniversario.