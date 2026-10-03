La tremenda infidelidad que sufrió una famosa: "Durmieron en mi cama"

En medio del gran momento sentimental que vive junto a Nick Sícaro, la influencer Lolo Poggio habló abiertamente sobre una dolorosa experiencia del pasado que le dejó una marca profunda al momento de confiar en una pareja. Durante su participación en DGO Stream, la joven recordó la traición que sufrió años atrás por parte de quien era su novio y explicó la razón por la que atravesó una dura situación.

La artista detalló cómo se enteró de la engaño y las palabras que usó para recordar ese momento. "Chicos a mí me cagaron con la mejor amiga por eso tengo un trauma. Estaba en pareja, él se juntó a dormir con su mejor amiga, durmieron en la misma cama y estuvieron. Yo me enteré mucho tiempo después", confesó la hermana de Julieta Poggio al rememorar la insólita secuencia.

A pesar de que el hecho ocurrió hace tiempo, la forma en que llegó a la verdad complicó la situación. Según relató, fueron sus propias compañeras de curso quienes le advirtieron sobre la situación. En un primer momento ella no quiso creerles y se tomó la revelación entre risas. Sin embargo, al encarar a su pareja de ese momento y preguntarle de manera directa, el joven rompió en llanto y confirmó la traición.

Aquella herida provocó un quiebre en su forma de vincularse, pero hoy esa etapa de miedos y desconfianza quedó completamente superada. La influencer transita un presente de plenitud y contención afectiva de la mano del streamer Nick Sícaro, con quien acaba de formalizar su noviazgo tras una romántica propuesta que incluyó una cena decorada con globos rojos, flores, un peluche y una carta escrita a mano. Con esta nueva etapa, la joven demostró que fue posible sanar los dolores del pasado para apostar nuevamente al amor.