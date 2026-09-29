La tremenda parada de carro de Germán Martitegui a la Negra Vernaci

El estreno de Elizabeth Vernaci en la cocina más famosa de la televisión arrancó con momentos de altísima picantez. La locutora ingresó con una postura bastante confrontativa, cuestionando la consigna propuesta por la producción y manteniendo discusiones tanto con su compañera de equipo como con los miembros del jurado. Sin embargo, Germán Martitegui decidió poner límites desde el primer instante para mantener el orden en el estudio.

El primer roce fuerte ocurrió cuando el cocinero intentaba dar su evaluación sobre el plato preparado por la participante. Ante las continuas interrupciones de la locutora, el chef detuvo su discurso y le lanzó un contundente "eso no es una radio", sumado al pedido expreso "podés hacer una pausa y yo te hago la devolución".

A pesar del llamado de atención, la concursante continuó haciendo comentarios en voz alta desde su estación de trabajo. La situación terminó de estallar durante la evaluación del plato presentado por Paula Trapani y Edith Hermida, cuando el especialista culinario señaló que por tratarse de la jornada inaugural aplicaría un manto de piedad en el juzgamiento.

Frente a esa afirmación, la participante reaccionó de manera sarcástica exclamando "ah bueno, se acordaron tarde". La respuesta del jurado no se hizo esperar y contestó visiblemente molesto "no, no me acordé tarde porque te podría eliminar ahora", dejando en evidencia que el clima en la competencia estará convulsionado desde sus comienzos.