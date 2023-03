La tremenda pelea que se puede dar en UFC

La empresa líder en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, UFC, pretende enfrentar a dos estrellas. Un campeón actual podría verse de frente contra una de las máximas estrellas de la compañía. Claro, los fanáticos piden que lo hagan realidad en poco tiempo. Se trata de la posible chance que tiene Colby Covington de alzar la corona de los Peso Welter, en el caso de medirse con Leon Edwards.

En las últimas horas, Colby Covington dialogó con MMA Fighting y dejó en claro que tiene el deseo y la intención de enfrentarse al campeón de la categoría. "Creo que ahora, con la forma en que se está perfilando, la Semana Internacional de la Pelea es la escena más grande, el espectáculo más grande, y están hablando de Jon Jones y Stipe Miocic, que no quieren verme en un escenario. con mi viejo amigo, viejo amigo, Jon Jones?".

"¿Sabes lo gracioso que sería eso en el escenario en la conferencia de prensa? Es perfecto. Es dinero. El UFC sabe que estoy bien con lo que sea: co-estelar, evento principal, lo que sea que quieran que haga. Soy el mejor hombre de negocios. Me presento, hago el peso, no pierdo el peso por nueve libras como ese gremlin con cara de perro Khamzat Chimaev", expuso luego el norteamericano.

Covington quiere ser el rey de UFC

Luego, Colby indicó: "Hago mi peso, peso de campeonato, literalmente, con un día de aviso y reduzco 18 libras, sin excusas. Estaré listo. Si quieren que sea co-estelar del evento UFC 290, seré co-estelar del evento International Fight Week. Lo que sea que ellos quieran. Si quieren junio, agosto, mayo, abril, lo que quiera la UFC. Eso se lo dejo a los grandes jefes porque ellos deciden. Nadie más decide, ni Leon, ni estos periodistas groupies, estos fanáticos que están llorando, lo cual, por cierto, es absolutamente gracioso".

"Si me preguntas cómo me va, me va muy bien porque todos los que me odian son miserables en este momento. Es para lo que me estoy preparando, pero ahora todos saben que estoy listo en cualquier momento. Podría ser en Miami. Espero que el evento principal de UFC 287 fracase, lo encabezaré en pay-per-view. Soy el rey de Miami, así que necesito presentarme. Pero me mantengo listo, estaba listo para pelear en UFC 286 en cualquier momento, cualquiera de los dos, no importó porque sé que soy el mejor del mundo, así que podría pelear en cualquier estilo. No importa, estaré listo cuando sea", cerró Covington.