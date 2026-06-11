"La Tumbera", la famosa que se convirtió en cantante e influencer

Majo Favarón, esposa del cirujano Aníbal Lotocki, utiliza sus redes sociales para mostrar una faceta poco conocida de su vida actual. Desde que su marido permanece detenido en el penal de Ezeiza, la mujer decidió documentar su realidad cotidiana y recientemente presentó una canción titulada La influencer tumbera.

En sus publicaciones de Instagram, Favarón detalla los requisitos que debe cumplir para ingresar al complejo penitenciario. Entre los denominados outfits carceleros, explica que debe vestir pantalones holgados y mangas largas, además de evitar el uso de cintos. La rutina incluye también la preparación de viandas que deben ser transportadas en recipientes transparentes bajo estrictas medidas de seguridad.

Sobre el proceso de las visitas, la mujer admitió en sus redes que "Tengo miedo al llegar y al salir" debido al entorno del establecimiento. A pesar de esto, mantiene su postura de apoyo incondicional hacia el médico. Acompañando un video donde se la ve bailando su nueva melodía, escribió un mensaje dirigido a quienes atraviesan circunstancias similares.

"Descubrí el valor de la lealtad! El abrazo sincero! Las paredes frías! Los Nudos en la garganta! Aprendí algo que todos deberían aprender! NO JUZGAR! Y ME LIBERÉ de la peor cárcel!", manifestó Favarón para explicar su transformación personal. En el mismo posteo, la esposa de Lotocki añadió "Para todas las Mujeres en mi situación! Las abrazo fuerte y a Bailar" como una forma de alentar a otras personas en su posición.

Sus contenidos generan un debate constante entre los usuarios de internet, especialmente cuando muestra los viajes y las esperas necesarias para concretar los encuentros. La mujer insiste en hablar sobre la lealtad y el estigma que siente por parte de los medios de comunicación en el marco de la detención de su pareja.