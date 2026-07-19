En un hecho poco habitual para la televisión argentina, los principales canales del país unificaron sus pantallas durante la medianoche de este domingo para emitir una versión especial del Himno Nacional Argentino, en la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La transmisión simultánea marcó el comienzo de la vigilia rumbo al partido decisivo que se disputará desde las 16 en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, y tuvo como protagonistas a Lionel Messi y al resto del plantel de la Selección argentina.

La iniciativa fue impulsada por la productora Torneos y reunió en una misma emisión a Telefe, El Trece, América, Canal 9, la Televisión Pública, TyC Sports, ESPN, TNT Sports y DSPORTS, que dejaron de lado la competencia habitual para compartir un mismo mensaje de apoyo a la Albiceleste.

La pieza audiovisual incluyó imágenes grabadas de los futbolistas entonando el Himno Nacional y buscó generar un momento de unión entre el equipo y millones de argentinos que esperan la final con expectativa.

La propuesta replicó una acción similar realizada en la víspera de la final de Qatar 2022, cuando las principales señales también habían compartido una emisión especial para acompañar a la Selección.

El camino hacia la final

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó al partido decisivo tras superar un exigente recorrido en el Mundial 2026, el primero con 48 selecciones participantes.

En la fase de grupos terminó como líder tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. Luego eliminó a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, remontó un duro encuentro frente a Egipto en octavos, superó a Suiza en cuartos de final y selló su clasificación a la final tras vencer a Inglaterra en semifinales.

Preparación con cambios por el clima

La preparación para la definición también tuvo algunos contratiempos. Durante los últimos días, las alertas por tormentas obligaron al cuerpo técnico a modificar horarios y rutinas de entrenamiento para preservar a los jugadores.

Pese a esas contingencias y a las exigencias logísticas propias de un evento de esta magnitud, el plantel mantuvo el foco en el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 y buscar un bicampeonato que ningún seleccionado logra desde Brasil en 1962.