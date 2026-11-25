La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dio marcha atrás con el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que estaba previsto para el próximo 10 de diciembre. El Consejo Directivo resolvió cancelar la actividad luego de la polémica que generó la iniciativa y del rechazo expresado por las autoridades universitarias y el Gobierno nacional.

La decisión se tomó durante una reunión virtual realizada este martes 24 de noviembre. De los integrantes presentes, 15 votaron a favor de dejar sin efecto la resolución que había autorizado el reconocimiento y uno se manifestó en contra.

La iniciativa original contemplaba la instalación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho y a la conducción histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La propuesta había sido impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra del docente Pablo Bonavena, de la carrera de Sociología.

En reemplazo del homenaje, el Consejo Directivo resolvió convocar a una jornada de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970, con especialistas de distintas perspectivas. Además, ratificó su compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia.

La polémica que llegó al Gobierno y la Justicia

El reconocimiento había sido declarado de interés institucional durante una sesión del Consejo Directivo realizada el 27 de octubre. Sin embargo, la difusión de la convocatoria generó fuertes cuestionamientos dentro y fuera de la universidad.

Uno de los primeros pronunciamientos fue el del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien anticipó que impulsaría una declaración de rechazo en el Consejo Superior. El dirigente sostuvo que la universidad no debía convertirse en un espacio de reconocimiento a personas que utilizaron la violencia contra el régimen democrático.

A las críticas también se sumó el Gobierno nacional. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una carta al rector Ricardo Gelpi para exigir que se impidiera la realización del acto y reclamar sanciones para quienes promovieron la convocatoria.

La denuncia penal de Carlos Stornelli

La controversia también llegó a los tribunales. El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal contra los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales y pidió una medida cautelar para impedir el homenaje y la instalación de la escultura.

La presentación solicitó investigar si la actividad podía encuadrarse en el delito de apología del crimen y si se habían utilizado fondos o recursos públicos para organizarla. La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

Con la decisión adoptada este martes, la Facultad dejó sin efecto el reconocimiento institucional a Santucho, aunque mantuvo la propuesta de abrir un espacio de discusión académica sobre el período histórico.