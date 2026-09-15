La Universidad de Buenos Aires (UBA) trasladará este martes sus aulas a Plaza de Mayo en una jornada de protesta para reclamar al Gobierno nacional la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

La actividad comenzará a las 7 y se extenderá hasta la medianoche. Los 13 decanos de la institución participarán de clases magistrales abiertas en la vía pública, como parte de una jornada que combinará el reclamo presupuestario con distintas propuestas destinadas a mostrar el impacto de la universidad en la sociedad.

Clases abiertas y servicios gratuitos

Además de las clases públicas, la UBA instalará carpas en Plaza de Mayo para brindar atención gratuita a la comunidad.

Entre las propuestas habrá servicios vinculados con salud pública, como atención odontológica, óptica, veterinaria y clínica médica. También se ofrecerán consultorías abiertas en áreas jurídicas y contables, además de orientación psicológica.

La jornada incluirá, además, una muestra de proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por integrantes de la universidad. Entre ellos se exhibirá un auto de carreras diseñado y construido íntegramente por docentes y estudiantes.

El reclamo por los salarios y las becas

La protesta se enmarca en el conflicto por la aplicación de la Ley 27.795, aprobada en 2025. Desde la UBA cuestionan el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la implementación de la norma a la asignación de fuentes específicas de financiamiento.

El conflicto llegó a la Justicia a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que ordena al Gobierno actualizar los salarios del personal docente y no docente y recomponer las becas estudiantiles.

Según el planteo de la universidad, la resolución judicial alcanza los artículos 5 y 6 de la legislación y establece la recomposición salarial de manera retroactiva desde el 1 de diciembre de 2023.

Ante este escenario, las autoridades y los gremios universitarios reclaman que el Gobierno acredite los fondos correspondientes y avance con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.