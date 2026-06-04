La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a posicionarse entre las 100 mejores universidades del mundo al ubicarse en el puesto 84 del QS World University Rankings 2026, uno de los indicadores académicos más prestigiosos a nivel internacional. A pesar de mantenerse en la élite universitaria global, la institución descendió 13 posiciones respecto del ranking anterior, cuando había alcanzado el puesto 71.

Con este resultado, la UBA conserva un logro destacado: continúa siendo la única universidad de América Latina dentro del Top 100 mundial. El ranking evalúa a más de 1.500 instituciones entre cerca de 24.000 universidades existentes en todo el planeta.

Desde la casa de estudios señalaron que el descenso estaría relacionado con dificultades en indicadores vinculados a la investigación científica y la producción académica internacional. Las autoridades universitarias sostienen que la situación presupuestaria de los últimos años impactó en áreas estratégicas como publicaciones, cooperación internacional y desarrollo científico.

Pese a la caída en la clasificación general, la UBA mantiene un fuerte reconocimiento internacional en diversas disciplinas. En el ranking QS por áreas de estudio correspondiente a 2026, cinco carreras lograron ubicarse entre las 50 mejores del mundo: Lenguas Modernas, Derecho, Ingeniería en Petróleo, Antropología e Historia del Arte. Además, otras siete disciplinas ingresaron al Top 100 global.

La universidad argentina también lidera ampliamente el escenario nacional. Detrás de la UBA aparecen la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral, aunque con una diferencia considerable en la clasificación mundial.

El ranking QS se elabora a partir de indicadores como reputación académica, valoración de empleadores, producción científica, impacto de las investigaciones, internacionalización y relación entre docentes y estudiantes. Es una de las mediciones más consultadas por estudiantes, investigadores y organismos educativos de todo el mundo.

A pesar del retroceso en la tabla global, la permanencia de la UBA dentro del Top 100 confirma su relevancia internacional y su papel como principal referencia de la educación superior argentina y latinoamericana.