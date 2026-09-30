Lionel Messi recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la máxima distinción honorífica que entrega la institución. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior y reconoce tanto su trayectoria deportiva como su representación de Argentina.

La entrega está prevista para el martes 6 de octubre, en la previa del partido de despedida de Messi con la Selección argentina en el estadio Monumental.

La universidad fundamentó la decisión en la trayectoria del capitán y destacó valores como la “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de su identificación con la camiseta nacional.

La UBA destacó la trayectoria de Messi

“Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó Ricardo Gelpi, rector de la UBA.

Gelpi señaló además que la distinción busca reconocer la trascendencia e influencia alcanzada por Messi dentro y fuera del deporte.

Entre los antecedentes valorados aparecen los principales títulos conseguidos con la Selección argentina. Como capitán, Messi ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

También integró el seleccionado que llegó a la final del Mundial 2026.

Un reconocimiento que trasciende al fútbol

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, también puso el foco en la representación de Messi con la camiseta argentina.

“Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto”, aseguró.

El dirigente universitario sostuvo que el Doctorado Honoris Causa “trasciende su carrera futbolística” y lo definió como un reconocimiento y agradecimiento por su trayectoria.

La entrega sumará un nuevo reconocimiento a la carrera del futbolista en una semana especial, marcada por su despedida con la Selección argentina ante el público en el Monumental.