La UCA, sobre el plan de Fernández contra el hambre: "Se abre una ventana de oportunidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, sostuvo hoy que con el nuevo gobierno "se abre una venta de oportunidad" en la lucha contra la pobreza, dijo que ve al presidente electo, Alberto Fernández, "focalizado" en ese problema y destacó la implementación de una tarjeta inteligente "como la mejor forma de intervenir sobre la problemática del hambre".



"Todos queremos que al próximo gobierno le vaya bien. Soy muy escéptico en general con todos los gobiernos, pero creo que se abre una venta de oportunidad", dijo Salvia en declaraciones a FM Futurock.



Salvia participó el viernes pasado de la reunión del consejo federal contra el hambre convocada por el presidente electo, para diseñar políticas públicas para combatir ese flagelo.



"A Alberto Fernandez lo veo focalizado y preocupado en solucionar el problema. A otros presidentes no los vi con la misma actitud, interesado en ver cómo es el problema, cuáles son sus causas", explicó.



Para el dirigente, sería importante que ese consejo "convoque a un consenso aún más amplio, incluso entre los actores políticos, y que oficialismo y oposición estén en la mesa contra el hambre".



"Ojalá funcione, que no se monte un discurso o un relato y que se puedan implementar políticas alimentarias y la lucha contra el hambre sea una efectiva política de Estado que garantice la seguridad alimentaria", sostuvo.



Según anunció el diputado Daniel Arroyo -quien coordinó la reunión del viernes y suena como posible ministro de Desarrollo Social- una de las primeras medidas será implementar una tarjeta inteligente para comprar alimentos, destinada a las madres de niños menores de 6 años y a referentes de comedores populares.



"La tarjeta alimentaria es la mejor forma de intervenir sobre la problemática del hambre. No puede ser universal, sino inteligente y focalizada, y que incluya no solo alimentos nutritivos sino también medicamentos", remarcó Salvia.



Por último, anticipó que el próximo 5 de diciembre el Barómetro de la Deuda Social publicará los últimos números sobre pobreza, y estimó que "seguramente ya hemos pasado el 38 por ciento".