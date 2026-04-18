La UCC honra al Papa Francisco en el primer aniversario de su muerte

En abril de 2026, la Iglesia en Argentina y el mundo conmemora el legado del Papa Francisco a un año de su fallecimiento. En este contexto, la Universidad Católica de Cuyo (UCU), en consonancia con la Iglesia Católica en Argentina, ha preparado varias actividades en su sede San Juan para honrar su memoria y mantener vigente su mensaje de cercanía a los más vulnerables, diálogo entre culturas y construcción de una Iglesia más abierta y misericordiosa.

El Rectorado y la Escuela de Cultura Religiosa y Pastoral, junto a las diferentes unidades académicas, han coordinado un cronograma ampliado que se extenderá del 20 al 27 de abril, bajo el lema “Sembradores de esperanza, constructores de fraternidad”.

Acto de apertura

El lunes 20 de abril, a las 18 horas, tendrá lugar el acto de apertura en el Aula Híbrida de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En esa ocasión, la rectora de la UCU, Lic. María Laura Simonassi, recordará la figura de Francisco y destacará la actualidad y vigencia de su mensaje, centrado en la cercanía con los más pobres, el diálogo entre culturas y una Iglesia en salida.

Taller de discernimiento moral

Ese mismo lunes, a las 18.30 horas, en el aula de 4° año de Psicología, la Facultad de Filosofía y Humanidades organizará el taller “Elegir con el corazón: discernimiento moral desde el pensamiento de Francisco”, a cargo de los licenciados Ezequiel Ochoa y María Sol Carrillo.

Martes 21: Mural del encuentro, red de contención familiar y misa en sufragio

El martes 21 será una jornada cargada de simbolismo y acción comunitaria.

Desde las 17.30 a 18.30 horas, en el pasillo central “Espacio Estudiantil”, la Facultad de Educación y el Instituto Superior de Formación Docente Santa María llevarán adelante el taller “Todos formamos la universidad, nos encontramos en diferentes situaciones”, integrado a la Jornada del Ingresante. Allí se realizará la construcción de un mural del encuentro, a cargo de los licenciados Facundo Olivera, Azucena Naveda (Facultad de Educación), Alejandro Senatore (ISFD Santa María) y Ángela Borquez (ISFD San Buenaventura, Barreal).

Además, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dejará inaugurado el espacio “Red de Contención Familiar”, una iniciativa orientada a fortalecer los lazos comunitarios, acompañar a las familias y promover una cultura del cuidado, el encuentro y la solidaridad.

Por la noche, a las 19.30 horas, en la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se oficiará la Santa Misa en sufragio del alma del Papa Francisco por el aniversario de su partida.

Miércoles 22: Economía inclusiva y justicia restaurativa

El miércoles 22, las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho y Ciencias Sociales organizarán un panel sobre “Economía Inclusiva”, con conferencias centradas en “Justicia Restaurativa. Un camino de misericordia en el magisterio del Papa Francisco”.

Participarán la Esp. María Alejandra Segovia y la Lic. Ana María Lillo (Cs. Económicas), junto al Mg. José Luis López Cerviño y el Ab. Fernando Arce (Derecho y Cs. Sociales). El objetivo es sensibilizar a la comunidad educativa sobre el legado de Francisco en materia de economía inclusiva, ética financiera y misericordia aplicada a la justicia.

Jueves 23: Territorios que cuidan y ciencia al servicio de la vida

El jueves 23, la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, a través del Mg. Mariano Carmona y la Lic. Mariela Figueroa, desarrollará una actividad titulada “Territorios que Cuidan: Salud, Agua y Ambiente en Comunidad”. Se trata de una intervención territorial presencial e interdisciplinaria orientada a transferir conocimientos científicos aplicados al cuidado del agua, la salud preventiva, la inocuidad alimentaria, el ambiente sano y el acceso responsable a medicamentos, fortaleciendo capacidades comunitarias para el cuidado integral de la vida.

Consultorio Abierto y Sanar la Tierra

La Facultad de Ciencias Médicas (sede San Juan) desarrollará el proyecto de extensión “Sanar la Tierra para Sanar el Cuerpo”, que consistirá en un Consultorio Abierto disponible los días 21, 22 y 23 de abril. El 24 de abril está previsto un Plenario virtual intersede con un informe final.

Cierre con manifiesto en la Plaza Seca “Papa Francisco”

El lunes 27 de abril, a las 18 horas, en la Plaza Seca “Papa Francisco”, se realizará el acto central de cierre de la Semana del Legado. Con modalidad híbrida, se dará lectura y se firmará el Manifiesto UCCuyo, un documento que sintetizará los compromisos asumidos por la comunidad universitaria para seguir siendo, en palabras del pontífice, “sembradores de esperanza y constructores de fraternidad”.La invitación está abierta a toda la comunidad sanjuanina. Un año después de su partida a la Casa del Padre, el mensaje del Papa Francisco sigue más vivo que nunca: todo está conectado, nada nos es indiferente.