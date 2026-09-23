La Universidad Católica de Cuyo (UCC) y el Gobierno de San Juan formalizaron un convenio para avanzar en la creación de la carrera de Odontología. La propuesta todavía deberá atravesar las instancias de evaluación y acreditación nacional antes de obtener el reconocimiento oficial y la validez nacional del título. El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, y la rectora de la institución, María Laura Simonassi, destacaron el trabajo conjunto entre la institución académica y el Estado provincial.

El proyecto tiene fijado el horizonte de inicio de la carrera, aunque antes deberá completar las evaluaciones correspondientes. “Este proceso que inicia va a llevar un tiempo en su desarrollo. Tenemos la expectativa de poder completarlo en 2027 para proyectar una apertura a finales del próximo año o principios de 2028”, explicó Simonassi.

Dobladez destacó el alcance del acuerdo y lo vinculó con el objetivo de fortalecer la formación profesional en el área de salud. “Para nosotros es un día muy especial. Es la segunda carrera en esta gestión que podemos lograr en el área de salud, junto con la de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan”, sostuvo el ministro durante la presentación.

Una propuesta que debe ser acreditada

Simonassi explicó que el convenio contempla la disponibilidad de infraestructura sanitaria provincial para las prácticas y la formación de los futuros profesionales. El acuerdo incluye establecimientos de la ciudad de San Juan, centros de atención primaria, programas de prevención, espacios de salud comunitaria y dependencias ubicadas en departamentos periféricos.

“Lo que hoy formalizamos es un acta específica mediante la cual el Gobierno de la provincia, a través de su Ministerio de Salud, pone a disposición de las prácticas y de la formación de los futuros odontólogos toda la infraestructura y los planes de desarrollo a nivel provincial”, señaló la rectora.

La propuesta deberá ser evaluada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y completar las instancias necesarias ante la Secretaría de Educación de la Nación para la implementación de la carrera y la obtención de la validez nacional del título.

Una primera cohorte de entre 30 y 40 estudiantes

“Estamos planificando ahora un grupo inicial de entre 30 y 40 estudiantes. Esto se encuentra en revisión y tiene que atravesar el proceso de aprobación ante Coneau”, explicó Simonassi.

La formación combinará los espacios académicos de la universidad con la infraestructura sanitaria pública. “Contaremos no solo con los ámbitos propios de la universidad, a nivel de aulas e instalaciones, sino fundamentalmente con esta articulación con la infraestructura pública provincial y con todos los establecimientos vinculados a la salud bucal”, afirmó.

Dobladez remarcó que el acuerdo permitirá complementar los recursos de ambas instituciones. “Nosotros ponemos toda la estructura sanitaria para la práctica de la Odontología y la Universidad, la parte académica. Esa amalgama es lo que nos lleva a un lugar distinto y posiciona a San Juan académicamente hoy en otro lugar”, señaló.

Una carrera pensada para los jóvenes sanjuaninos

El proyecto también busca ampliar las posibilidades de formación universitaria dentro de la provincia. Desde la UCC señalaron que hubo reuniones previas con el Ministerio de Salud y el Círculo Odontológico para relevar las necesidades de formación profesional.

“Queremos brindar una oportunidad a los jóvenes que tengan la vocación de estudiar Odontología para cursar en la provincia de San Juan sus estudios universitarios y no tener que salir fuera de la provincia”, sostuvo Simonassi.

El plan de estudios aprobado por la universidad contempla una duración de cuatro años, aunque esa estructura podría modificarse a partir de las observaciones que surjan durante la evaluación de Coneau.

El Instituto Odontológico, entre los espacios para las prácticas

Entre los establecimientos que podrían formar parte del esquema de prácticas aparece el nuevo Instituto Odontológico provincial, cuyo desarrollo se encuentra avanzado.

“Sin duda, ese va a ser un ámbito muy propicio, que además está bastante avanzado a nivel provincial, así como otros ámbitos de la salud pública provincial”, indicó Simonassi.

Para Dobladez, la creación de la carrera representa además una política con proyección a largo plazo. “Una universidad, una facultad, una carrera nueva que se forma en la provincia es pensar en el futuro. Es algo que queda para gestiones futuras, para los jóvenes”, expresó.