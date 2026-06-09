La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo realizó el pasado viernes 5 de junio un conversatorio interdisciplinario sobre eutanasia, una actividad destinada a docentes y estudiantes con el objetivo de promover la reflexión sobre los desafíos éticos, médicos, jurídicos y humanos vinculados al final de la vida.

La jornada contó con la participación de especialistas en medicina crítica, bioética, derecho y teología, bajo la moderación del decano de la facultad, Sergio Gabriel Albarracín. El encuentro buscó aportar herramientas de análisis para los futuros profesionales de la salud a través de una mirada integral sobre una temática que genera debates en distintos ámbitos de la sociedad.

Entre los expositores estuvieron el médico especialista en trauma y cuidados críticos y presidente de la Academia Nacional de Medicina, Jorge Neira; la médica intensivista Marta Torrado; la abogada y especialista en bioética Evangelina Mollar; y el sacerdote y licenciado en Filosofía Pedro Raúl Zalazar.

Durante el panel se abordaron interrogantes vinculados al rol del médico frente al final de la vida, la existencia o no de un derecho a morir, el valor de la vida en contextos de extrema vulnerabilidad y el significado del cuidado cuando las posibilidades de curación se han agotado.

Los especialistas coincidieron en destacar la importancia del diálogo interdisciplinario para comprender la complejidad de estas situaciones y analizar las tensiones que pueden surgir entre la autonomía de las personas, la protección de los pacientes y el deber de cuidado por parte de los profesionales de la salud.

Uno de los aspectos centrales del debate estuvo relacionado con los cuidados paliativos. Los participantes remarcaron que, antes de considerar cualquier discusión sobre eutanasia, resulta fundamental garantizar el acceso oportuno y adecuado a este tipo de atención, orientada al alivio del sufrimiento físico, emocional y espiritual de los pacientes.

Asimismo, se destacó que la mayoría de las personas expresa el deseo de atravesar el final de la vida en entornos familiares, acompañados y con condiciones que preserven su dignidad. Esta realidad, señalaron, plantea desafíos tanto para los sistemas de salud como para las instituciones encargadas de brindar asistencia.

Entre las principales conclusiones surgidas del encuentro, los expositores coincidieron en que las decisiones relacionadas con el final de la vida deben dialogarse en primer término dentro del ámbito familiar. También consideraron relevante reflexionar sobre la figura de una persona que pueda representar la voluntad del paciente cuando este no se encuentre en condiciones de expresarla por sí mismo.

Los especialistas resaltaron además la necesidad de ampliar estas discusiones a espacios académicos y sociales, favoreciendo el análisis crítico y el estudio de la evidencia científica disponible. En ese sentido, remarcaron que la universidad constituye un ámbito privilegiado para la formación de criterios y la construcción de herramientas que permitan abordar estas situaciones con responsabilidad.

Desde la Facultad de Ciencias Médicas señalaron que la actividad tuvo como propósito promover una reflexión profunda y respetuosa sobre el final de la vida, sin buscar imponer una posición única, sino ofreciendo distintas perspectivas profesionales para enriquecer el debate.

La institución reafirmó finalmente su compromiso con la formación interdisciplinaria de los futuros médicos y con la generación de espacios que integren ciencia, ética y humanismo, entendiendo que las decisiones vinculadas a la salud requieren tanto del conocimiento científico como de una sólida reflexión sobre la dignidad de las personas.