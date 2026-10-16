La muerte de Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN y El Trece, causó una profunda conmoción este viernes 16 de octubre. El especialista falleció a los 58 años durante la madrugada, apenas unas horas después de haber participado en vivo del programa Nuestra Tarde. Tras conocerse la noticia, comenzó a circular el video de su última aparición televisiva, en la que pronunció una frase que adquirió un significado especial: "Siempre estoy presente".

El momento ocurrió el jueves 15 de octubre, durante una emisión del ciclo conducido por Roxy Vázquez y Federico Seeber. Como era habitual, Confessore participó para brindar el pronóstico del tiempo y compartió un intercambio distendido con sus compañeros, sin imaginar que sería su última intervención en la pantalla.

Todo comenzó cuando Seeber bromeó sobre la presencia del meteorólogo en el estudio y anunció su participación como si se tratara de una visita. Confessore respondió con su característico humor: "No, estaba acá, en el estudio. No me veías, pero estaba acá. Siempre estoy presente".

La conversación continuó entre risas y el especialista retomó su trabajo para informar sobre las condiciones meteorológicas. Durante su intervención anticipó lluvias, chaparrones y una jornada marcada por la inestabilidad, con temperaturas cercanas a los 20 grados.

El emotivo recuerdo de sus compañeros en TN

Horas después de su fallecimiento, el periodista Mario Massaccesi recuperó las imágenes de aquella última participación y destacó el significado que había adquirido la frase del meteorólogo.

Durante la transmisión, el conductor recordó que Confessore había estado al aire el jueves a las 14.57, cuando protagonizó el intercambio con sus compañeros.

Visiblemente emocionado, Massaccesi aseguró que aquellas palabras tenían ahora otro sentido y expresó que el especialista permanecerá en el recuerdo de sus colegas y de los televidentes que lo acompañaron durante tantos años.

El video comenzó a circular en las redes sociales y se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la despedida del meteorólogo.

Cómo fue la repentina muerte de Fernando Confessore

Fernando Confessore falleció durante la madrugada del viernes 16 de octubre en su vivienda del barrio porteño de Versalles. Según la información difundida por sus compañeros de TN, el meteorólogo sufrió una descompensación alrededor de las 3 de la madrugada.

Su familia solicitó asistencia médica, pero, pese a los esfuerzos por reanimarlo, se confirmó su fallecimiento. Las primeras informaciones apuntaron a un posible episodio cardíaco, aunque no se difundieron detalles médicos oficiales que permitieran confirmar la causa.

La noticia fue anunciada durante la programación matutina de TN y generó una fuerte reacción entre sus compañeros de trabajo, quienes recordaron su trayectoria y su personalidad.

Una trayectoria de más de 30 años en televisión

Confessore se había convertido en una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo en Argentina. Antes de llegar a la televisión, trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994.

En 1995 se incorporó a Artear y comenzó un recorrido profesional que lo llevó a participar en diferentes programas de TN y El Trece. Su capacidad para explicar los fenómenos meteorológicos y su estilo cercano lo transformaron en una figura habitual de los hogares argentinos.

Con más de tres décadas frente a las cámaras, su última aparición quedó marcada por una frase espontánea que sus compañeros recuperaron como una forma de despedirlo.