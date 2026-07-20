La final ante España marcó mucho más que el cierre del Mundial 2026 para la Selección Argentina. También fue el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo como futbolista, el final de un recorrido extraordinario que comenzó dos décadas atrás y que tuvo su momento máximo con la consagración en Qatar 2022.

A los 39 años, el capitán disputó su sexta Copa del Mundo y volvió a conducir a la Argentina hasta el partido decisivo. La derrota por 1-0 impidió una nueva vuelta olímpica, pero no modificó el lugar que ocupa en la historia: se despidió de los Mundiales después de jugar tres finales y levantar el trofeo que persiguió durante gran parte de su carrera.

Messi cerró así una etapa irrepetible. Desde su estreno en Alemania 2006 hasta la definición frente a España, atravesó seis ediciones consecutivas y fue protagonista de algunos de los momentos más importantes del fútbol argentino.

Su último Mundial también lo encontró como figura. Marcó ocho goles durante el torneo y fue determinante para que la Albiceleste alcanzara su segunda final consecutiva, después de eliminar a Inglaterra en semifinales.

Del debut a la despedida

La historia mundialista de Messi comenzó en Alemania 2006. Con apenas 18 años, ingresó frente a Serbia y Montenegro, dio una asistencia y convirtió su primer gol en la competencia.

Luego llegaron Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026. En el camino hubo eliminaciones dolorosas, cuestionamientos y una final perdida ante Alemania, pero también una revancha que cambió para siempre su vínculo con la camiseta argentina.

El punto más alto se produjo en Qatar. Messi lideró al equipo de Lionel Scaloni, convirtió siete goles y levantó la Copa del Mundo después de la inolvidable final ante Francia. Aquella consagración terminó con una espera de 36 años para la Argentina y completó el único casillero que todavía faltaba en su carrera.

Cuatro años después, regresó para disputar su última Copa del Mundo. No pudo despedirse con otro título, pero volvió a dejar a la Selección entre las dos mejores del planeta.

Una historia de caídas y gloria

La trayectoria de Messi con Argentina no estuvo construida únicamente sobre victorias. Antes de levantar su primer título con la Mayor perdió la Copa América 2007, el Mundial 2014 y las finales continentales de 2015 y 2016.

Después de la última derrota ante Chile anunció su renuncia a la Selección, aunque meses más tarde decidió regresar. Esa vuelta terminó siendo decisiva para el período más exitoso de su historia.

La Copa América 2021 en el Maracaná rompió la sequía. Después llegaron la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. Messi pasó de ser señalado por las finales perdidas a convertirse en el capitán de una generación campeona.

El legado de Messi

Los números lo ubican como el jugador con más presencias y el máximo goleador histórico de la Selección Argentina. También es el único argentino que disputó seis Mundiales y el primero en jugar tres finales de la competencia como titular.

Sin embargo, su legado supera cualquier estadística. Messi atravesó todas las etapas posibles con la camiseta albiceleste: fue la joven promesa, el jugador cuestionado, el capitán golpeado por las derrotas y finalmente el líder que levantó la Copa del Mundo.

La final ante España fue la última de Leo en los Mundiales. El resultado no fue el esperado, pero su historia ya estaba escrita. Se retiró de la competencia después de llevar a la Argentina a dos finales consecutivas y de devolverle al país la alegría más grande del fútbol.