La fecha 16 del Torneo Clausura 2026 tendrá partidos decisivos entre este jueves y el domingo, con varios equipos que todavía necesitan sumar para cumplir sus objetivos. En la última jornada de la fase regular se definirán los clasificados a los playoffs y buena parte de los lugares para las copas internacionales de 2027.

Uno de los principales focos estará puesto en la tabla anual, que tiene a Boca como líder y a Argentinos Juniors y Rosario Central con posibilidades matemáticas de quedarse con el primer puesto. El Xeneize depende de sí mismo para terminar arriba.

Qué se juega River y el resto de los equipos

River visitará a Aldosivi este jueves desde las 15, en un partido en el que buscará asegurar el cuarto puesto de la Zona B y disputar los octavos de final como local. El Millonario ya tiene garantizada su participación en la Copa Sudamericana 2027 y no puede acceder a la Libertadores por su posición en la tabla anual.

Ese mismo día, Gimnasia de La Plata recibirá a Belgrano desde las 19.15. El equipo platense tiene asegurado el tercer puesto y puede aspirar al primero si gana, pierden los dos equipos que lo superan y revierte la diferencia de gol, mientras que Belgrano buscará superar los 23 puntos de River.

El viernes habrá partidos importantes para la Zona A, entre ellos San Lorenzo-Platense, Independiente-Deportivo Riestra y Unión-Vélez. También jugarán Barracas Central-Racing y Tigre-Sarmiento, con objetivos diferentes en la clasificación.

La definición continuará durante el fin de semana

El sábado se disputará el clásico mendocino entre Gimnasia e Independiente Rivadavia. El Lobo necesita ganar para clasificarse y también podría avanzar con un empate, mientras que la Lepra mendocina necesita apenas un punto para asegurar su lugar en los playoffs.

Talleres recibirá a Estudiantes de La Plata en otro de los encuentros de la jornada. El equipo cordobés buscará sumar para el promedio y el Pincha necesita ganar para mantener sus expectativas de acceder a la Sudamericana si no conquista la Libertadores 2026.

La última fecha reunirá así distintas definiciones, desde la pelea por los primeros puestos hasta la clasificación a los playoffs y las competencias internacionales. Los resultados de cada encuentro terminarán de ordenar el panorama del fútbol argentino de cara a la temporada 2027.