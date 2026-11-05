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La última fecha del Clausura 2026 define playoffs y copas internacionales

La jornada 16 se disputará entre jueves y domingo y definirá clasificados a octavos, posiciones y lugares en torneos internacionales.

POR REDACCIÓN

River será uno de los protagonistas de la útlima fecha del Clausura.

La fecha 16 del Torneo Clausura 2026 tendrá partidos decisivos entre este jueves y el domingo, con varios equipos que todavía necesitan sumar para cumplir sus objetivos. En la última jornada de la fase regular se definirán los clasificados a los playoffs y buena parte de los lugares para las copas internacionales de 2027.

Uno de los principales focos estará puesto en la tabla anual, que tiene a Boca como líder y a Argentinos Juniors y Rosario Central con posibilidades matemáticas de quedarse con el primer puesto. El Xeneize depende de sí mismo para terminar arriba.

Qué se juega River y el resto de los equipos

River visitará a Aldosivi este jueves desde las 15, en un partido en el que buscará asegurar el cuarto puesto de la Zona B y disputar los octavos de final como local. El Millonario ya tiene garantizada su participación en la Copa Sudamericana 2027 y no puede acceder a la Libertadores por su posición en la tabla anual.

Ese mismo día, Gimnasia de La Plata recibirá a Belgrano desde las 19.15. El equipo platense tiene asegurado el tercer puesto y puede aspirar al primero si gana, pierden los dos equipos que lo superan y revierte la diferencia de gol, mientras que Belgrano buscará superar los 23 puntos de River.

El viernes habrá partidos importantes para la Zona A, entre ellos San Lorenzo-Platense, Independiente-Deportivo Riestra y Unión-Vélez. También jugarán Barracas Central-Racing y Tigre-Sarmiento, con objetivos diferentes en la clasificación.

La definición continuará durante el fin de semana

El sábado se disputará el clásico mendocino entre Gimnasia e Independiente Rivadavia. El Lobo necesita ganar para clasificarse y también podría avanzar con un empate, mientras que la Lepra mendocina necesita apenas un punto para asegurar su lugar en los playoffs.

Talleres recibirá a Estudiantes de La Plata en otro de los encuentros de la jornada. El equipo cordobés buscará sumar para el promedio y el Pincha necesita ganar para mantener sus expectativas de acceder a la Sudamericana si no conquista la Libertadores 2026.

La última fecha reunirá así distintas definiciones, desde la pelea por los primeros puestos hasta la clasificación a los playoffs y las competencias internacionales. Los resultados de cada encuentro terminarán de ordenar el panorama del fútbol argentino de cara a la temporada 2027.

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