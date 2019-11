La última fecha fecha del Nacional en 2019 sigue en Floresta y Caseros

All Boys, último en la Zona B, será local ante Deportivo Riestra, en tanto que Belgrano de Córdoba visitará a Estudiantes, por la Zona A, en los dos cotejos con los cuales comenzará la 15ta. y última fecha en 2019 del certamen del certamen de la Primera Nacional.



El cotejo entre All Boys-Deportivo Riestra comenzará en Floresta a las 17, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez; mientras que en Caseros, Estudiantes-Belgrano comenzará a las 19.10, televisado por DirecTV y con Lucas Comesaña como referí.



Situación grave la de All Boys (9 puntos) con ocho fechas sin ganar y con la dirección técnica de José "Pepe" Romero cada fechas más hundido en el el fondo de la tabla y con el descenso amenzando.



Las complicaciones del "Albo" de Floresta se incrementan al recibir a Deportivo Riestra (22) que hace ocho partidos que no es vendido y que está cuarto e ingresando en la Copa Argentina 2020, teniendo en cuenta que clasifican los siete primeros de cada zona al culminar esta fecha.



Belgrano (14), que empató con Mitre de local en el debut de Ricardo Caruso Lombardi como técnico, visitará a Estudiantes (21) en un choque entre equipo que atraviesan adversas series.



El "Celeste" sufre los nueve compromisos sin ganar y 19 partidos de visita sin triunfos, por lo tanto necesita ganar para alejarse del fondo (está a sólo cuatro unidades del último Nueva Chicago).



Estudiantes vive el mal sueño de padecer cinco derrotas consecutivas y si por ahora clasifica para la Copa Argentina se debe al increíble inicio de temporada que gozó con seis triunfos seguidos.