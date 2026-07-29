La tragedia aérea que conmociona a San Juan dejó, además del dolor por la pérdida de siete servidores públicos, una imagen que hoy adquiere un profundo valor simbólico. Minutos antes del despegue del helicóptero Bell 412 EP, uno de sus ocupantes registró el interior de la aeronave y la compartió por WhatsApp.

Quien tomó y envió la fotografía fue el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan. Desde el interior del helicóptero, le hizo llegar la imagen a uno de sus contactos junto a un breve mensaje: "Saliendo". Ese sería el último contacto antes del accidente ocurrido este miércoles en el departamento Valle Fértil.

La última foto que envió Germán Videla, una de las víctimas.

En la fotografía puede observarse parte de la cabina del Bell 412 EP, el instrumental de vuelo y a algunos de los ocupantes mientras se preparaban para iniciar la misión oficial. La aeronave había despegado para participar de una capacitación vinculada al combate de incendios forestales cuando, por causas que aún son materia de investigación, se precipitó a tierra.

El accidente provocó la muerte de sus siete ocupantes: Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Con el paso de las horas, la imagen comenzó a circular entre familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas. Lo que en ese momento era una simple fotografía previa al despegue terminó convirtiéndose en el último registro conocido de parte de la tripulación antes del fatal desenlace.

Mientras la provincia atraviesa tres días de duelo oficial, la Justicia Federal y los organismos especializados continúan con las pericias para determinar qué provocó la caída del Bell 412 EP. Entre las tareas previstas se encuentran el análisis de los restos de la aeronave, las comunicaciones mantenidas durante el vuelo y las condiciones en las que se desarrollaba la misión.

La fotografía enviada por Germán Videla quedó como el último testimonio de un grupo de hombres que había partido para cumplir una misión de servicio. Hoy, esa imagen representa uno de los recuerdos más conmovedores de una tragedia que enluta a toda la provincia.