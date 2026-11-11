La Catedral de San Juan estuvo colmada de sanjuaninos que se acercaron para seguir, a través de una pantalla gigante, la última actividad del papa León XIV en el país. La convocatoria reunió a integrantes de la comunidad religiosa, estudiantes y fieles que quisieron acompañar a la distancia el cierre de la visita papal.

El edificio religioso se convirtió en un punto de encuentro para quienes eligieron compartir la transmisión de la misa. La presencia de distintos sectores de la comunidad reflejó el interés por participar de este acontecimiento, aunque fuera desde San Juan.

Fieles y estudiantes acompañaron la actividad

Entre los asistentes estuvieron representantes de la comunidad religiosa, estudiantes y personas que se acercaron especialmente para seguir las imágenes del Pontífice. La pantalla grande permitió que los presentes pudieran observar el desarrollo de la actividad y acompañar la celebración.

La convocatoria reunió a sanjuaninos de distintas edades en el principal templo católico de la provincia. De esta manera, la Catedral fue escenario de un encuentro comunitario marcado por la expectativa y el acompañamiento a León XIV.

Fotos en la Catedral de San Juan