La última pareja del Roña Castro quedó fuera del velorio por decisión de los hijos

A pocas horas de confirmarse el fallecimiento de Jorge Roña Castro se desató un duro conflicto entre Noelia Vigliarolo y los herederos del exboxeador. La última mujer del deportista expresó su dolor en televisión y denunció que los herederos la dejaron totalmente al margen de las decisiones más importantes.

La triste novedad llegó de la manera menos pensada para la viuda. Un allegado de la víctima la llamó por teléfono para verificar el rumor que ya circulaba en la calle. Desesperada por la situación corrió hacia un sala de juegos donde logró confirmar la peor de las noticias.

El entorno directo del deportista evitó el contacto con la mujer durante los trámites posteriores. Noelia Vigliarolo aseguró que nadie le avisó dónde van a realizar el velatorio y que deberá informarse a través de la prensa. A pesar del rechazo de varios de los 15 herederos la mujer afirmó que asistirá al lugar.

La diferencia de edad de 27 años no impidió que construyeran un proyecto juntos durante 3 años. Tenían planeado sellar su amor este fin de semana con un compromiso. La mujer manifestó que pueden no quererla pero que exige respeto porque estuvo al lado de él cuidándolo hasta el último día.