Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear volverán a encontrarse en una final de la Región Cuyo, pero el recuerdo del último enfrentamiento en el Serpentario sigue presente entre los hinchas sanjuaninos. El 2 de febrero de 2025, el Puyutano protagonizó una remontada que terminó con una victoria por 6 a 5 en la definición por penales.

Aquella noche, el equipo sanjuanino llegaba obligado a ganar después de haber perdido 2 a 0 en el partido de ida, disputado en General Alvear. Pacífico había conseguido una ventaja importante con los goles de Enzo Tejada y Nicolás Inostroza, pero todavía quedaban 90 minutos por jugar en San Juan.

Dos goles para igualar la serie

Desamparados salió decidido a buscar el resultado y encontró rápidamente las respuestas que necesitaba. A los 27 minutos del primer tiempo llegó el primer tanto, luego de un gol en contra de Enzo López tras un tiro libre ejecutado por Marcos Figueroa.

La ilusión creció nueve minutos después, cuando Omar Benavídez convirtió el segundo y estableció el 2 a 0 que igualaba el resultado global. Con ese marcador, el partido quedó abierto y la clasificación tuvo que definirse desde los doce pasos.

Sin embargo, el Puyutano también debió afrontar una dificultad durante el encuentro. Agustín Stancato fue expulsado sobre el cierre de la primera etapa y el conjunto sanjuanino tuvo que disputar todo el segundo tiempo con un jugador menos.

Real, protagonista de los penales

Después de sostener la ventaja durante el tiempo reglamentario, Desamparados llegó a la tanda de penales con la posibilidad de completar la remontada. Allí se impuso por 6 a 5 y consiguió eliminar al conjunto mendocino para avanzar en el Torneo Regional Federal Amateur.

El arquero Juan Cruz Real fue una de las figuras de aquella definición al contener uno de los remates desde los doce pasos. El festejo en el Serpentario fue el cierre de una noche cargada de tensión, sufrimiento y emoción para los hinchas puyutanos.

Una historia que vuelve a repetirse

Ahora, los dos equipos volverán a cruzarse en una nueva final de la Región Cuyo, aunque esta vez con el primer partido en San Juan. Desamparados intentará aprovechar nuevamente su localía, mientras que Pacífico buscará cambiar el desenlace de aquella serie.

El antecedente le agrega un condimento especial a la definición, porque ambos conocen lo que significa enfrentarse en una instancia decisiva. La historia tendrá un nuevo capítulo y el Serpentario volverá a ser escenario de un duelo entre dos equipos que persiguen el mismo objetivo: avanzar en busca del ascenso al Federal A.