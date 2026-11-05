La visita del papa León XIV a la Basílica de Luján, prevista para el próximo 11 de noviembre, estará marcada por un gesto cargado de historia y simbolismo. Después de 44 años, volverá a desplegarse la umbrela basilical, una particular sombrilla ceremonial que representa la unión entre el Santuario y el máximo representante de la Iglesia católica.

Aunque para muchos visitantes pasa inadvertida, esta pieza constituye una de las insignias más significativas de las basílicas y guarda una historia que se remonta a siglos de tradición eclesiástica.

¿Qué es la umbrela basilical y qué significa?

Conocida también como umbraculum u ombrellino, la umbrela es una especie de sombrilla ceremonial que se distingue por sus franjas rojas y amarillas, colores históricamente asociados al papado.

Su origen se encuentra en los antiguos doseles utilizados para proteger al Papa del sol durante sus desplazamientos y procesiones. Con el paso del tiempo, dejó de cumplir una función práctica y se transformó en un símbolo de la especial relación de las basílicas con la Santa Sede.

Junto al tintinábulo, una pequeña campana ceremonial montada sobre un soporte, integra las insignias tradicionales que identifican a estos templos.

Pero hay un detalle que pocos conocen: la umbrela permanece habitualmente entreabierta, como señal de que la basílica está siempre preparada para recibir al Santo Padre.

Cuando un Papa visita el templo, su despliegue representa simbólicamente esa bienvenida.

“La reapertura y despliegue de la umbrela simboliza la protección, la comunión directa y la acogida del Papa en el templo”, explicó el rector del Santuario de Luján, padre Lucas García.

Un símbolo que conecta a León XIV con Juan Pablo II

La última apertura de la umbrela durante una visita papal ocurrió el 11 de junio de 1982, cuando Juan Pablo II llegó a Luján para rezar ante la patrona de los argentinos.

Aquella visita se produjo en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente del país, en plena Guerra de Malvinas. El Pontífice compartió una oración por la paz junto a miles de fieles, en una jornada que quedó grabada en la memoria colectiva.

Ahora, 44 años después, el mismo símbolo volverá a desplegarse para recibir a León XIV, estableciendo un vínculo histórico entre ambas visitas.

Luján se prepara para un momento histórico

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina, se prepara para recibir al nuevo Pontífice con una tradición que trasciende generaciones.

La apertura de la umbrela no será simplemente parte del ceremonial. Representará la bienvenida de la Iglesia argentina al sucesor de Pedro y la continuidad de una historia de fe que une al país con el Vaticano.

Un gesto sencillo, pero cargado de significado, que volverá a repetirse después de más de cuatro décadas ante los ojos de los fieles argentinos.