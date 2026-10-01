La Unión Sanjuanina de Rugby se pronunció luego de los graves incidentes registrados durante un partido de la categoría M13 entre Universitario Rugby Club y Jockey Club, disputado en Pocito. Desde la entidad confirmaron que el caso ya fue elevado al Comité de Disciplina y anticiparon que habrá sanciones por lo sucedido.

El episodio ocurrió durante un encuentro de rugby infantil y se desencadenó después de un tackle. Según la denuncia realizada posteriormente, el padre de uno de los jugadores de Universitario habría ingresado al campo de juego e increpado con insultos y amenazas a un menor de 13 años que jugaba para Jockey Club.

La situación rápidamente escaló y derivó en discusiones, empujones y cruces entre adultos vinculados a ambos equipos. La madre del menor que habría sido amenazado realizó una denuncia y la UFI Genérica tomó intervención para investigar el hecho bajo la carátula de amenazas.

La Unión Sanjuanina anticipó sanciones

Tras la repercusión del caso, la Unión Sanjuanina de Rugby confirmó que los informes correspondientes fueron enviados al Comité de Disciplina, organismo encargado de analizar responsabilidades y determinar las eventuales sanciones.

Desde la institución adelantaron además que fueron citados adultos involucrados en el episodio y señalaron que las medidas que se adopten buscarán ser “duras y ejemplificadoras”. “Este tipo de hechos aislados no pueden seguir pasando”, expresaron desde la Unión.

El objetivo, remarcaron, es evitar que situaciones de violencia vuelvan a repetirse, especialmente en divisiones infantiles, donde la actividad tiene un fuerte carácter formativo.

Jockey y Universitario también tomaron posición

El conflicto generó además comunicados de las dos instituciones involucradas. Jockey Club repudió lo sucedido y reclamó la intervención de la Unión Sanjuanina de Rugby, al considerar inadmisibles las agresiones y amenazas contra un menor dentro de una competencia infantil.

Universitario, por su parte, informó que abrió una investigación interna a través de su área de disciplina para esclarecer los hechos y determinar si corresponde tomar medidas. También manifestó que se encuentra a disposición de la Unión Sanjuanina de Rugby y de las autoridades que intervienen en el caso.

Mientras avanza la investigación judicial, el ámbito deportivo también deberá resolver las responsabilidades por un episodio que generó fuerte repercusión dentro del rugby sanjuanino.