TikTok quedó nuevamente bajo la lupa de la Unión Europea. La Comisión Europea informó este viernes que la plataforma habría incumplido la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no garantizar una protección adecuada de la privacidad de los menores de edad, una situación que podría derivar en una sanción multimillonaria para la empresa.

Según el dictamen preliminar del organismo, la configuración de privacidad de la red social permite que las cuentas de adolescentes puedan quedar expuestas públicamente, facilitando el acceso de desconocidos a sus publicaciones y aumentando el riesgo de ciberacoso, contactos no deseados y otros comportamientos considerados peligrosos para los usuarios más jóvenes.

Bruselas sostuvo que TikTok no aplicó medidas suficientes para proteger a los menores y advirtió que, si se confirma la infracción tras el proceso de investigación, la compañía podría afrontar una multa de hasta el 6% de su facturación anual global, una de las sanciones más severas previstas por la normativa europea.

Desde la empresa rechazaron las conclusiones preliminares y aseguraron que cuentan con más de 50 herramientas destinadas a reforzar la seguridad y privacidad de los adolescentes. Además, remarcaron que los perfiles de los menores de 18 años son privados por defecto, aunque la Comisión considera que esas configuraciones pueden modificarse con demasiada facilidad.

La investigación forma parte de un expediente más amplio sobre el funcionamiento de TikTok en Europa, que también analiza aspectos como los algoritmos de recomendación, el diseño adictivo de la plataforma y la transparencia de su sistema publicitario. Las autoridades europeas buscan determinar si la red social cumple con las obligaciones establecidas por la DSA para las grandes plataformas digitales.