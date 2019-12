La universidad de Chile busca a Marcelo Díaz o A Walter Montillo

La Universidad de Chile quiere reforzarse para la temporada 2020 y pese a la crisis que vive como país y que repercute en el fútbol intentará contratar al chileno Marcelo Díaz, hoy en Racing, o a Walter Montillo, quien juega en Tigre, señaló hoy la prensa trasandina.



La "U" buscará repatriar a Díaz más que nada tocando el aspecto anímico del hoy jugador de Racing, quien es confeso hincha del equipo capitalino en donde jugó entre 2005 y 2012, ya que económicamente, como todos los clubes trasandinos, vive una mala situación, señaló el diario El Mercurio.



Díaz, quien en Racing ya no jugará este año a causa de un desgarro, no tiene muy segura su continuidad en la "Academia", a causa de que cobra su contrato en dólares y el equipo de Avelleneda no vería con malos ojos su ida.



En caso de no concretarse lo de Díaz, la "U" fijaría su atención en Montillo, quien se desempeña en Tigre en el Torneo Nacional y que estuvo jugando en Universidad entre 2008 y 2010 ganando el torneo Apertura 2009.



La Universidad de Chile realizó una pésima campaña en el interrumpido certamen trasandino que no pudo culminar faltando seis fecha a causa de la crisis social que vive Chile y que tuvo como ganador a Universidad Católica.