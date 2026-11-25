La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Astillero Río Santiago presentaron la primera vivienda social de América Latina construida íntegramente con una impresora 3D de fabricación nacional, una unidad de 55 metros cuadrados pensada para acortar plazos y costos frente al déficit habitacional.

La presentación estuvo encabezada por el presidente de la casa de estudios, Fernando Tauber, junto al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, y autoridades del astillero bonaerense.

La casa cuenta con dos dormitorios, baño, cocina, comedor, living, espacios de guardado y sectores previstos para el lavarropas y el termotanque, además de criterios bioclimáticos orientados a mejorar la luz natural y la ventilación cruzada.

Para levantar las paredes exteriores y divisiones internas se utilizaron 12,8 metros cúbicos de hormigón mediante un sistema de pórtico sobre rieles que deposita capas de mezcla cementicia guiadas por un diseño digital.

El proyecto nació a partir de un convenio entre la universidad pública y el astillero bonaerense, que permitió combinar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales de ambas instituciones para desarrollar una impresora 3D destinada específicamente a la construcción de viviendas sociales.

“Hoy se está haciendo realidad algo que hace unos años era impensable, y la UNLP es parte de este proyecto que tiene un potencial enorme; podría beneficiar la situación de mucha gente”, sostuvo Tauber.

La finalización de la primera vivienda representa un salto en el desarrollo del proyecto: después de una etapa de investigación y ensayos, los equipos técnicos lograron completar una unidad habitacional que permitirá evaluar las posibilidades de implementar el sistema constructivo a mayor escala.

Proceso de construcción

La tecnología desarrollada por la UNLP y el Astillero Río Santiago consiste en un sistema de pórtico móvil que se desplaza sobre rieles. Mediante un cabezal extrusor, la máquina deposita sucesivas capas de una mezcla cementicia hasta conformar los muros exteriores y las divisiones interiores de la vivienda. Los movimientos están controlados por un sistema que traduce el diseño arquitectónico digital en instrucciones para la impresora.

Uno de los principales desafíos de los investigadores de la universidad fue desarrollar una mezcla que reuniera dos condiciones: la fluidez necesaria para circular por el sistema de bombeo y la capacidad de fraguar con suficiente rapidez para sostener el peso de las sucesivas capas de material.

Para la construcción de la primera vivienda se utilizaron 12,8 metros cúbicos de hormigón. El diseño arquitectónico se ajustó a las dimensiones máximas que permite la impresora y contempló, además de los ambientes principales, espacios de guardado y sectores destinados al lavarropas y al termotanque.

El proyecto incorporó también criterios bioclimáticos que permiten adaptar la vivienda a la orientación del terreno, aprovechar la iluminación natural y favorecer la ventilación cruzada de los ambientes.

Viviendas sociales a gran escala

El próximo desafío es multiplicar la cantidad de impresoras para avanzar hacia un sistema de producción de viviendas sociales en serie. La posibilidad de fabricar los equipos en el país constituye uno de los aspectos centrales del proyecto, ya que permitiría ampliar la capacidad constructiva a partir de recursos científicos e industriales nacionales.

Según Tauber, disponer de decenas de estas máquinas permitiría reducir considerablemente los tiempos de respuesta del Estado frente a la demanda habitacional. El horizonte que plantea el presidente de la universidad es llegar a construir barrios en cuestión de días.

Por el momento, la experiencia constituye una demostración de la viabilidad del sistema constructivo. Su aplicación masiva dependerá, entre otros factores, de la capacidad de fabricar nuevos equipos y de los recursos destinados a la implementación de programas habitacionales.