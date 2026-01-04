Una investigación genética de la Universidad Nacional de San Juan ha revelado una historia desconocida sobre Diego Armando Maradona: su ascendencia directa de esclavos africanos. Aunque al ídolo nacido en Villa Fiorito se lo vinculaba usualmente con un origen blanco e inmigrantes españoles, este estudio genealógico rompe esa lógica y pone de relieve la identidad racial en Argentina.

El trabajo, liderado por el magíster Guillermo Kemel Collado Madcur, identificó a un antepasado esclavo llamado Luiz Maradona, quien obtuvo su apellido de su amo, José Ignacio Fernández de Maradona.

Este ancestro sanjuanino consiguió su libertad tras combatir en las filas del Ejército de los Andes bajo las órdenes de San Martín. Según los datos obtenidos, Luiz tuvo un hijo que nació libre, Juan Evangelista, quien se radicó en la provincia de Corrientes y se convirtió en el tatarabuelo del futbolista.

El propio "Diez" aludió a su origen familiar en una ocasión al declarar que "tenía sangre guaraní y su familia venía de Corrientes, con un apellido de origen español y una parte de su familia que nunca había llegado a esa provincia del litoral argentino".

La investigación arrojó luz sobre estos ascendientes correntinos, confirmando que eran esclavos africanos, aunque no se ha precisado su país de origen exacto. No obstante, se especula que el grupo familiar podría ser originario de Angola o el Congo. De este modo, la ciencia confirma que el mejor jugador de todos los tiempos posee una raíz profunda en el continente africano que conecta su historia con la época de la esclavitud en el país.