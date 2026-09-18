La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmó nuevos acuerdos con Sandvik Argentina S.A., una compañía vinculada a la tecnología y servicios para la minería, que permitirán ampliar las oportunidades de formación y experiencia profesional para estudiantes universitarios.

La iniciativa incluye un Convenio Marco de Cooperación, un Convenio de Pasantías Educativas y un acuerdo específico con la Facultad de Ingeniería para avanzar en capacitaciones, transferencia de conocimientos y acceso a herramientas tecnológicas utilizadas en el procesamiento de minerales.

Uno de los puntos centrales será la incorporación de estudiantes avanzados de distintas carreras a pasantías dentro de la empresa. El objetivo es que puedan complementar los conocimientos adquiridos durante la carrera con experiencias concretas en el ámbito laboral.

Cada estudiante contará con un plan de formación y será acompañado por un docente guía de la UNSJ y un tutor de la empresa durante el desarrollo de las tareas.

Además, las pasantías contemplarán una asignación estímulo mensual, obra social, cobertura por riesgos del trabajo y emergencias médicas. También deberán garantizar una carga horaria compatible con el cursado universitario y condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

El convenio marco tendrá una vigencia de cinco años y permitirá que ambas instituciones desarrollen nuevas iniciativas en función de las necesidades de formación y las demandas del sector productivo.

Tecnología minera para estudiantes y docentes

El acuerdo también prevé acciones específicas para la Facultad de Ingeniería. Entre ellas se encuentra el acceso al software “Plan Design”, mediante licencias proporcionadas por Sandvik, que será utilizado principalmente en áreas relacionadas con el procesamiento de minerales.

La empresa también brindará capacitaciones para que estudiantes y docentes puedan incorporar estas herramientas a su formación.

Otro de los aportes previstos será una maqueta desmontable de una trituradora cónica, que quedará a disposición de la Facultad de Ingeniería como material didáctico para conocer de manera práctica sus componentes y funcionamiento.

Los acuerdos se producen en un contexto de creciente articulación entre la universidad y compañías vinculadas a la actividad minera, ante la necesidad de formar perfiles técnicos y profesionales que puedan responder a las demandas de los proyectos que avanzan en San Juan.

Sandvik, además, inauguró recientemente un centro de entrenamiento en la provincia con simuladores y equipamiento destinado a la formación técnica para minería de superficie y subterránea.