El hockey sobre césped sanjuanino cerró una actuación destacada en los Campeonatos Argentinos de Clubes Damas disputados del 29 de octubre al 1 de noviembre.

En la categoría Sub 14, desarrollada en Salta, la Universidad Nacional de San Juan (U.N.S.J.) se coronó campeona tras empatar 2 a 2 en la final frente a Los Tordos y adjudicarse la definición por penales australianos por 3 a 2. Ambas delegaciones contaron con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan para realizar los traslados.

En la misma división Sub 14, San Juan Rugby Club culminó en la sexta posición de la clasificación general luego de disputar el cuadrangular del 5° al 8° puesto. Por su parte, en el certamen Sub 19 Damas realizado en la ciudad de Rosario, la U.N.S.J. participó como único representante provincial y logró quedarse también con la sexta ubicación.

El camino al título

En la fase inicial de grupos del torneo Sub 14 en Salta, la U.N.S.J. cosechó siete puntos tras debutar el jueves 29 de octubre venciendo 2 a 1 a Universitario de Córdoba, imponerse 3 a 1 sobre San Juan Rugby en el cruce provincial y empatar 1 a 1 el viernes 30 ante Tucumán Rugby.

En semifinales, el equipo universitario derrotó con autoridad por 5 a 1 a Jockey Club de Salta A el sábado 31, obteniendo el pase al partido decisivo del domingo 1 de noviembre donde conquistó el oro por penales ante Los Tordos.

Por su parte, San Juan Rugby Club comenzó su participación en el grupo cayendo 2 a 1 ante Tucumán Rugby A y 3 a 1 contra la U.N.S.J. el jueves 29, seguido de un tropiezo 3 a 0 frente a Universitario de Córdoba el viernes 30.

En la etapa de reubicación (cuadrangular del 5° al 8° puesto), el conjunto del departamento Rivadavia mostró una notable recuperación: superó 5 a 2 a Atlético Pellegrini el sábado 31 y venció 4 a 3 a Tigres Rugby Club el domingo 1 de noviembre, sellando su sexto puesto nacional.

Sub 19 en Rosario

En la categoría Sub 19, disputada en Rosario, la U.N.S.J. integró la Zona A. Durante el primer día de competencia (jueves 29 de octubre), empató 2 a 2 frente a Marista y cayó 3 a 1 ante Lomas. El viernes 30 completó la fase regular al ser superada 3 a 0 por Universitario de Córdoba, cerrando la zona con un punto.

El sábado 31 de octubre, en la ronda final por posiciones, el elenco sanjuanino dio un paso clave al vencer 2 a 1 a La Salle H.C. Finalmente, el domingo 1 de noviembre igualó 0 a 0 frente a Marista por el partido del quinto lugar, cediendo la posición al caer 3 a 1 en la tanda de penales australianos para quedar definitivamente en el sexto peldaño nacional.

Resumen de resultados de San Juan en el Sub 14

Jueves 29 de octubre



U.N.S.J 2 – Universitario Córdoba 1



San Juan Rugby 1 – Tucumán Rugby A 2



U.N.S.J 3 – San Juan Rugby 1

Viernes 30 de octubre



San Juan Rugby 0 – Universitario Córdoba 3



U.N.S.J 1 – Tucumán Rugby 1

Sábado 31 de octubre



Cuadrangular: Atlético Pelegrini 2 – San Juan Rugby Club 5



Semifinales: U.N.S.J 5 – Jockey Club de Salta A 1

Domingo 1 de noviembre



Cuadrangular: San Juan Rugby 4 – Tigres Rugby Club 3



Finales: U.N.S.J 2 (3) – Los Tordos 2 (2)

Resultados de San Juan en el Sub 19



Jueves 29 de octubre



U.N.S.J 2 – Marista 2



Lomas 3 – U.N.S.J 1

Viernes 30 de octubre



Universitario Córdoba 3 – U.N.S.J 0

Sábado 31 de octubre



Semifinales: LA SALLE H.C 1 – U.N.S.J 2

Domingo 1 de noviembre



Finales: Marista 0 (3) – U.N.S.J 0 (1)