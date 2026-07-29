La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció este miércoles su adhesión al duelo provincial decretado por el Gobierno de San Juan tras el accidente aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil, donde perdieron la vida siete personas que participaban de una misión oficial.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la casa de altos estudios informó que, en señal de respeto por las víctimas y acompañamiento a sus familias, la bandera permanecerá a media asta durante 72 horas.

Además, la institución resolvió suspender todas las actividades festivas y culturales previstas en ese mismo período, en consonancia con las medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial.

La decisión se conoció horas después de que el Gobierno de San Juan decretara tres días de duelo por el fallecimiento de Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

El accidente ocurrió este miércoles durante un vuelo oficial en el departamento Valle Fértil. Mientras avanzan las pericias para determinar las causas del siniestro, distintas instituciones públicas y privadas continúan expresando sus condolencias y adhiriendo al duelo provincial.