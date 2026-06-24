La oferta cultural de Jáchal sumará una nueva propuesta destinada a promover la participación ciudadana y el acceso a la formación artística. La Municipalidad de Jáchal y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) formalizaron un acuerdo para la creación del Coro Municipal de Jáchal, un espacio gratuito y abierto a toda la comunidad que contará con el acompañamiento académico de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA).

La iniciativa quedó oficializada mediante la firma de un convenio entre el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; la decana de la FFHA, Myriam Arrabal; y el intendente de Jáchal, Matías Espejo. El objetivo es impulsar una propuesta artística estable que permita ampliar las oportunidades de formación musical y fortalecer el vínculo entre la universidad pública y el departamento.

El nuevo coro estará abierto a personas de todas las edades y prevé la conformación de distintos grupos según rangos etarios. De esta manera, podrán participar niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, favoreciendo la integración social a través de la práctica coral.

Además, la actividad será libre y gratuita para quienes deseen incorporarse y cumplan con los requisitos establecidos por la unidad académica. Desde las instituciones involucradas destacaron que el proyecto busca convertirse en una herramienta de inclusión, formación y expresión artística para los habitantes de Jáchal.

Trabajo conjunto entre la universidad y el municipio

El convenio establece responsabilidades específicas para cada una de las partes. La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes aportará docentes especializados en dirección coral, elaborará el cronograma de actividades y brindará apoyo administrativo para la organización y gestión académica del proyecto.

Por su parte, el municipio pondrá a disposición los espacios físicos necesarios para los ensayos y colaborará en las tareas de convocatoria y difusión, con el propósito de garantizar una amplia participación de la comunidad.

La firma del acuerdo representa un nuevo paso en las acciones de extensión universitaria que la UNSJ desarrolla en distintos departamentos de la provincia, acercando propuestas educativas y culturales más allá del ámbito académico tradicional.

Un espacio para la formación y la participación

La presentación del proyecto contó también con la presencia del profesor Jorge Romero, quien tendrá a su cargo la dirección coral. Participaron además el vicedecano de la FFHA, Marcelo Vázquez; el licenciado Federico Salvador Sambrizzi; y la licenciada Vanesa Aballay.

Durante el encuentro se destacó el impacto que la actividad puede generar en el desarrollo cultural del departamento. La experiencia coral no solo promueve el aprendizaje musical, sino que también fortalece valores vinculados al trabajo en equipo, la disciplina y la construcción colectiva.

Desde la organización remarcaron que el coro buscará convertirse en un ámbito de encuentro para personas con diferentes trayectorias y experiencias, sin necesidad de contar con formación previa en música.

Más oportunidades culturales para Jáchal

La creación del Coro Municipal se suma a las políticas destinadas a ampliar la oferta cultural en el departamento y a generar nuevos espacios de participación ciudadana. Con el respaldo académico de la universidad y el acompañamiento institucional del municipio, la propuesta apunta a consolidarse como una actividad permanente.

La iniciativa refleja además el valor de la articulación entre organismos públicos para acercar oportunidades de formación artística a la comunidad y fortalecer el acceso a bienes culturales en todo el territorio provincial.