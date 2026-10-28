La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en San Juan espera que a mediados de noviembre comience la toma de personal para el Corredor Norte, la obra del camino de acceso al proyecto minero Vicuña. "Calculan que el 15 empiezan a tomar gente. Esperan que después de enero empiezan a levantar la curva", detalló el secretario adjunto de Uocra, Alberto Tovares, en diálogo con DIARIO HUARPE.

El dirigente ya tuvo un primer encuentro con la UTE encargada del camino y subrayó que el arranque está atado a las condiciones climáticas. La próxima reunión con las empresas será clave para saber cuánta gente van a tomar y durante cuánto tiempo.

La expectativa se apoya en un hecho concreto: Vicuña ya adjudicó la construcción de las secciones A1 y A2 de este camino a la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Contreras (Neuquén), BBC (Boetto y Buttigliengo Constructora) de Córdoba y la sanjuanina Construmin. "Ellos calculan que desde mediados de noviembre empiezan a moverse", señaló el dirigente sobre las conversaciones que mantuvieron con las firmas.

El contrato abarca 63,6 kilómetros entre la localidad de Angualasto y Junta La Palca, pasando por Malimán, y representa el primer tramo de los aproximadamente 220 kilómetros que tendrá el Corredor Norte en su totalidad. La obra tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y generará alrededor de 300 puestos de trabajo durante ese período, según se conoció cuando salió la adjudicación.

Las tareas a cargo de la UTE incluyen movimientos de suelo, construcción de terraplenes, excavaciones y voladuras, además de sistemas de drenaje, estructuras de contención, señalización y obras vinculadas a la seguridad vial. El Corredor Norte tendrá un papel estratégico para el proyecto: permitirá establecer un acceso desde San Juan y evitar el recorrido actual por La Rioja. La participación de Construmin, la empresa sanjuanina que integra la UTE, se vincula con las rondas de negocios impulsadas por Vicuña para conectar proveedores locales con compañías nacionales interesadas en el proyecto.

Sin embargo, el ritmo de las contrataciones está atado a las condiciones climáticas. Las intensas nevadas en la alta cordillera retrasaron el acceso y la limpieza de los caminos, lo que obligó a demorar la subida de más personal. "No se puede subir gente cuando no van a producir", sostuvo Tovares.

Otras obras en carpeta

En paralelo a la expectativa del Corredor Norte, el gremio sigue de cerca el avance de Gualcamayo. En esa obra ya hay 60 trabajadores contratados y se espera un pico de 140 hacia enero, con una duración estimada de 8 meses. "Ya de aquí es sobre 60 compañeros tiene en este momento", detalló Tovares sobre el avance actual de las tareas.

Estas tareas son desarrolladas por la empresa sanjuanina Mapal-Sigma fue adjudicada para ejecutar las principales obras civiles, en línea con un modelo donde más del 69% de las compras se realizan a proveedores de la provincia.

La próxima reunión entre el gremio y la UTE, prevista para los próximos días, será clave para definir el cronograma definitivo de contrataciones. Ahí la Uocra podrá afirmar con claridad cuántos son los puestos laborales que demandará la obra y los perfiles que las empresas van a requerir.