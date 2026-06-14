La Secretaría de Ambiente de San Juan realizará nuevos operativos gratuitos para mascotas en los departamentos Chimbas y Pocito, con el objetivo de promover la tenencia responsable y prevenir enfermedades en perros y gatos.

Las jornadas incluirán vacunación antirrábica, desparasitación y colocación de pipetas, servicios esenciales para la sanidad animal que impactan directamente en la salud de las familias.

El primer operativo se llevará a cabo este martes 16 de junio, de 14 a 17 horas, en la Unión Vecinal de Villa Obrera, ubicada en calle Rastreador Calívar 151 norte, en Chimbas.

La segunda jornada se realizará el miércoles 17 de junio, de 9 a 13 horas, en el Loteo Joaquín Rodríguez, manzana A casa 14, en Pocito norte.

Estas intervenciones buscan acercar servicios veterinarios a distintos barrios de la provincia, facilitando el acceso gratuito y fomentando el cuidado responsable de los animales de compañía.

Además, la iniciativa se complementa con los quirófanos móviles que recorren San Juan brindando el servicio de esterilización gratuita para caninos y felinos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida para fortalecer la prevención sanitaria y mejorar la calidad de vida tanto de las mascotas como de sus dueños.