La comunidad de Córdoba atraviesa días de profundo dolor tras el femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años que perdió la vida en el barrio Cofico. El principal acusado por el hecho es Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de Bouwer con posibilidad de ser trasladado a Cruz del Eje. La fecha del crimen coincide con un momento especial, ya que este 03 de junio la adolescente hubiera festejado su cumpleaños número 15.

El impacto del caso llegó hasta los alrededores de la calle Juan del Campillo al 800, donde ocurrió el ataque. Una vecina que reside a menos de 200 metros relató su asombro en televisión al comentar que "Yo vivo a una cuadra y media y no sabía nada de esto, me enteré por TN. Nunca pensé que iba a pasar en Córdoba".

Con mucha angustia por lo sucedido, la mujer exigió una condena ejemplar y sostuvo que "Este hombre se merece la pena de muerte. ¿Por qué tiene privilegios? Hay que poner mano dura. Esto no es de ahora. Que se termine esto con las criaturas. Si él tenía algo con la mamá, no se tenía que agarrar con la criatura, pobrecita. Esto tiene que tener un fin".

La vecina también dedicó palabras cargadas de emoción hacia la víctima al expresar que "Era una criatura de 14 años. Ella era como una flor, quiso florecer y le cortaron el pimpollo". En sintonía con este sentimiento, Moria Casán recordó el entusiasmo de la adolescente por su próxima fiesta y señaló que "Hoy sería su cumpleaños de 15 y ella estaba súper ilusionada" con el festejo.

La conductora describió la esencia de la joven con ternura al decir que "Era una niñita que soñaba con ser psicóloga, era buena alumna y su maestra decía que tenía una sonrisa luminosa. Era un ser muy querible".

La historia personal de la familia suma más tristeza a este escenario desgarrador. El padre de Agostina ya había enfrentado anteriormente las muertes de sus padres, su hermana y ahora la de su propia hija.

En el marco de la investigación, trascendió un video de años atrás donde el imputado hablaba sobre la violencia de género. Por otro lado, la madre del detenido se mostró quebrada ante la situación y manifestó públicamente que "Me defraudó" al referirse al accionar de su hijo.