La venganza de Nati Jota luego de que Gastón Edul la cambiara por otra

En el marco de una dinámica en el canal de streaming Olga el 13 de agosto de 2026, Gastón Edul enfrentó preguntas sobre su situación sentimental tras ser vinculado con Sabrina Cortez.

El periodista deportivo aseguró que la versión "es totalmente, fue totalmente falso. Yo estaba en Mallorca y después me enteré que ella estaba en Ibiza". Ante la repercusión mediática, Edul explicó que "yo quería desarticular algo que era falso y lo hice. Al minuto y medio. Se terminó, no hay mucha más vuelta".

Nati Jota intervino recordando una supuesta captura de pantalla utilizada para negar el vínculo y comentó que "yo te felicito, porque es muy buena la de: 'Ay, nos revinculan otra vez'". También se refirió a posibles mensajes con frases como "¿cómo andás, perdida?" para retomar contactos.

La charla derivó en la interacción digital entre ambos, momento en el cual la conductora preguntó "¿Sabés que estás fuera de mejores amigos? ¿Te diste cuenta?". Edul admitió conocer la situación al responder "sí, ya sé. Estoy fuera de mejores amigos".

Sobre su dinámica diaria, el cronista señaló que "ella me silencia y me entra cuando tiene ganas" y agregó que "solo cuando se acuerda entra". Edul afirmó que puede detectar sus estados de ánimo a 100 kilómetros y mencionó que "sus cambios de humor por cosas que yo no hago son tremendos. Porque una cosa es cuando es por algo que hice y ya cuando es algo que yo no hice...". A esto, Jota replicó "es que no te dije nada".

Durante el programa, la conductora evitó hablar de su vida privada cuando Edul le consultó "¿cuándo fue la última vez que amaste?". Ella respondió que "me estoy perfilando como una deportista de boxeo. Tengo que empezar a cuidar un poco mi intimidad, así que prefiero reservármelo. Muchas gracias. Siguiente pregunta".

También se mencionó que ella le había enviado un mensaje tras su paso por la Velada del Año seis de Ibai Llanos, donde le dijo estar "orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo". En ese texto añadió que "no se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera. Te quiero". Ante la exclusión de la lista de Instagram, Jota concluyó con un misterioso "vos no sabés que estoy cocinando".