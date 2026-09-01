La transferencia de Enzo Fernández al Manchester City volvió a sacudir al mercado internacional y también generó un fuerte impacto económico en River. El mediocampista surgido en el club de Núñez le dejó al Millonario una cifra cercana a los 64 millones de dólares a lo largo de las distintas operaciones que marcaron su carrera.

El último movimiento, desde Chelsea hacia Manchester City, representa una nueva fuente de ingresos para River a través del Mecanismo de Solidaridad de la FIFA por los derechos de formación del futbolista.

Un nuevo ingreso para River

La operación entre los clubes ingleses rondaría los 146 millones de euros y, de acuerdo con la información publicada, River recibirá cerca de 5,8 millones de dólares por haber formado al jugador.

Ese ingreso se suma a los montos obtenidos por el club en las transferencias anteriores de Enzo Fernández, que construyeron uno de los negocios más importantes en la historia del fútbol argentino.

El camino que generó una fortuna

El primer gran ingreso para River se produjo con la transferencia del mediocampista al Benfica de Portugal, una operación que reportó alrededor de 18 millones de dólares.

Posteriormente, cuando el club portugués vendió al jugador al Chelsea, River volvió a recibir una importante suma gracias a la plusvalía correspondiente a la parte de los derechos económicos que conservaba.

Ahora, con el traspaso al Manchester City, se suma una nueva etapa a una historia que convirtió al futbolista en una de las mayores fuentes de ingresos que tuvo River por un jugador formado en sus divisiones.

Cerca de US$64 millones

La suma de las distintas transferencias y mecanismos vinculados con la carrera de Enzo Fernández deja a River con una cifra cercana a los 64 millones de dólares.

El monto refleja el impacto económico que puede generar para un club argentino la formación de un futbolista que logra consolidarse entre las principales figuras del fútbol mundial.

El campeón del mundo continúa así escribiendo su historia en Europa, mientras River vuelve a beneficiarse de una carrera que ya se transformó en una de las más rentables que recuerde el fútbol argentino.

La nueva transferencia no solo marca un récord en el mercado internacional, sino que vuelve a demostrar el valor que tuvo para el Millonario haber formado a uno de los mediocampistas argentinos más cotizados de su generación.