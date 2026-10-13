La verdad del viaje de Icardi a Miami: el detalle que enfureció a Wanda Nara

Mauro Icardi protagonizó un viaje relámpago hacia Estados Unidos luego de recibir una llamada urgente vinculada a su futuro deportivo. El futbolista armó las valijas a días de firmar el divorcio de Wanda Nara y partió hacia Miami para asistir a una reunión clave. Angie Balbiani reveló en Puro Show que la persona que lo contactó es un referente de peso en el fútbol mundial.

El delantero argentino se encuentra sin club desde junio, cuando finalizó su vínculo contractual con el Galatasaray de Turquía. Ante la oportunidad de definir su incorporación a una nueva institución, Icardi notificó a sus abogadas y organizó su partida de manera inmediata. Pampito sumó detalles sobre el imprevisto viaje que terminó derivando en un nuevo frente de conflicto legal.

La polémica se desató debido a que una de las hijas de la expareja quedó bajo el cuidado de Silvia en la casa familiar. Se trata de la empleada a quien la conductora había denunciado tiempo atrás por supuestos malos tratos. Al enterarse de lo sucedido, la mediática se presentó en el lugar acompañada por efectivos policiales para retirar a la niña y labrar un acta.

Por el momento no se registraron declaraciones públicas por parte de la empresaria respecto al operativo realizado en la propiedad. Sin embargo, el episodio suma tensión al trámite de separación que ambos sostienen en la justicia. La posibilidad de firmar un nuevo contrato por varios millones de dólares quedó opacada por esta reciente intervención de las autoridades.