La verdad sobre Colapinto: la hija de Maru Botana confirmó lo esperado

Franco Colapinto y Sofía Solá quedaron involucrados en una fuerte ola de rumores tras una serie de interacciones virtuales. El piloto argentino de Fórmula 1 y la hija de Maru Botana captaron la atención del público digital, provocando un intenso revuelo entre los fanáticos del automovilismo y del espectáculo.

El revuelo comenzó cuando los usuarios descubrieron una serie de me gusta por parte del deportista en el perfil de la joven influencer. Las especulaciones no tardaron en expandirse, obligando a una respuesta pública para aclarar el panorama antes de que las versiones siguieran aumentando.

Frente al impacto provocado, la hija de la cocinera elegió expresarse con ironía mediante sus cuentas personales. “Yo sin entender nada, pero feliz que me shipean con Franco Colapinto”, expresó por escrito para referirse al término empleado cuando el público busca emparejar a dos personalidades.

La repercusión continuó en aumento y motivó un nuevo descargo a través de un video donde sumó más detalles de su perspectiva. “Bueno, chicos, yo estoy en mi era... Llegué arriba, llegó porque la gente piensa que Franco Colapinto gusta de mí”, comentó entre risas durante la grabación.

Para cerrar su descargo en plataformas digitales, la joven agregó sobre la situación: “Eso es demasiado bueno, ¿viste cuando ‘llegaste’? En fin...”. Pese al ruido generado por los intercambios virtuales, de momento solo existen me gusta entre ambos y no hay confirmaciones oficiales sobre ningún vínculo amoroso formal.