La vergonzosa anécdota que Cathy Fulop contó de la infancia de Oriana

Catherine Fulop visitó el programa Sería Increíble, que se emite por el canal de streaming Olga. Durante el ciclo conducido por su hija, quien se encuentra reemplazando a Nati Jota, la actriz venezolana protagonizó un momento de complicidad y humor al recordar los primeros años de vida de la joven. Con su estilo espontáneo, bromeó sobre la personalidad de la cantante desde sus primeros meses y lanzó la frase "Ella vino defectuosa de fábrica" lo que generó risas inmediatas en el estudio.

Fulop profundizó en el relato sobre la infancia de la conductora y aseguró que "Ella era una bebé divina, espectacular. Así como ahora, pero bebita". Sin embargo, destacó que siempre mantuvo una actitud muy formal frente a los demás.

Según recordó la actriz, "La gente quería ver a la hija de Catherine Fulop y de Ova Sabatini, a la sobrina de Gabriela Sabatini. Todo el mundo estaba 'ay, a ver a la bebé' y ella sentada así, con cara seria". En ese sentido, Cathy remató la descripción al afirmar que "Oriana tiene una cara de c...".

Ante estas declaraciones, la artista no mostró molestia y respondió con sinceridad sobre su propio carácter. Sabatini expresó que "Yo soy caracúlica, pero muy asumida. Estoy orgullosa de mi cara de culo" y cerró el intercambio con una frase que causó carcajadas al decir que "Me parió con cara de orto".

Además, durante la conversación surgió una comparación con la nueva generación de la familia. Al respecto, Fulop comentó que "Mi nieta, por suerte, es pisciana y se ríe" para marcar la diferencia de temperamento. El ida y vuelta se volvió viral en las plataformas digitales por la naturalidad mostrada por ambas.